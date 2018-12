VELIKI UDARAC SICILIJANSKOJ MAFIJI: Talijanska policija uhitila nedavno proglašenog novog vođu Cosa Nostre

View this post on Instagram

46 arresti e uno in particolare, quello di Settimo Mineo, rappresentano uno dei più duri colpi inflitti dallo Stato alla mafia. Mineo era stato infatti eletto “erede” di Totò Riina dopo la sua morte. Per questa gentaglia in Italia non c’è più spazio. Grazie ai Carabinieri e al pool di magistrati che hanno portato a termine questa grande operazione!