VELIKI PROBLEMI ZA SRBIJU: Netko iz EU ih koči u pregovorima, a nismo mi

Srbija ima male šanse da do kraja ove godine otvori poglavlje 31 o vanjskoj, sigurnosnoj i obrambenoj politici jer se tome protivi Litva, pišu u utorak beogradski mediji.

“Litva je protiv otvaranja poglavlja 31 zbog odnosa Srbije i Rusije”, tvrde Večernje novosti.

List prenosi i objašnjenje srbijanske ministrice za europske integracije Jadranke Joksimović o proceduri po kojoj neko poglavlje teško može biti otvoreno do kraja godine ako prethodno do sredine godine i kraja šestog mjeseca za to poglavlje nije usvojeno izvješće.

“Poglavlje 31 uobičajeno nije bilo previše zahtjevno, ali kako su se međunarodni odnosi zakomplicirali i same države EU-a morale se se usuglašavati kako bi postigle konsenzus oko nekih pitanja. Donekle su izmijenjena i očekivanja pojedinih članica prema kandidatima”, rekla je ministrica Joksimović.

Ruski portal Sputnjik na srpskom jeziku ocjenjuje kako je “Litva i dalje protivnik toga da Srbija u pristupnim pregovorima s EU-om otvori poglavlje 31”, navodeći kako je “razlog tome prvenstveno odnos Beograda i Moskve”.

Na pitanje koči li Srbiju još netko osim Litve u otvaranju poglavlja 31, Joksimović ukazuje da je izvješće o sceeningu “predmet zatvorene rasprave među članicama EU”, te da da svaka članica “polazi od vlastitih nacionalnih interesa”.

“Od zemlje kandidata očekuje se da usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU postigne postupno do članstva”, naglasila je Joksimović.

Srbijanski šef diplomacije Ivica Dačić poručio je ranije, nakon uvođenja sankcija EU-a Rusiji zbog podrške proruskim snagama tokom sukoba u Ukrajini 2014. godine koje Beograd nije podržao, da se Srbija u usklađivanju vanjske politike s politikom EU-a, “pridružuje svemu osim sankcijama prema Rusiji”, te da je poglavlje 31 “mnogo složenije”.

“Srbija se obvezala na postupno usklađivanje vanjske politike s EU-o, i ona će sukladno svojim obvezama to i učiniti do momenta pristupanja Uniji. Do tog trenutka povećavat ćemo stupanj usklađivanja sukladno svojim interesima”, rekao je Dačić.