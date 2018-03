VUČIĆ: ‘Želim ‘ujediniti’ Jugoslaviju i Albaniju. Titu je uspjelo, on je bio pametan čovjek… Kosovo? To nije najveći problem, Bosna je bure baruta’

Srbijanski premijer Aleksandar Vučić dao je svoj prvi veliki poslijeizborni intervju za Politico, nakon što je pobijedio na predsjedničkim izborima u Srbiji.

Njemačka kancelarka Angela Merkel i europski vođe smatraju 47-godišnjeg Vučića jamstvom stabilnosti u nestabilnoj regiji. No njegovi kritičari pak smatraju da je konzervativni novi predsjednik učvrstio moć na štetu demokracije u Srbiji. U intervjuu je odgovorio na te kritike, spomenuo je svoje divljenje Titu i govorio o izgledima za zapadni Balkan.

‘Bila je to jasna pobjeda’

Vučić je na predsjedničkim izborima u nedjelju u Srbiji osvojio 55 posto glasova. To je bilo nešto bolje od onoga što je očekivao, no sve u svemu, kaže da je zadovoljan.



‘Bila je to jasna pobjeda jer nije bilo prigovora na izborni proces’, kaže Vučić i dodaje da je dan ovih predsjedničkih izbora u Srbiji bio dosad najmirniji izborni dan.

Kada je riječ o ovotjednim prosvjedima u Beogradu i drugim gradovima, Vučić kaže da uvijek ima onih koji su nezadovoljni rezultatima izbora.

‘To je demokratski proces. Nitko ih ne sprječava, dopuštamo im da prosvjeduju. To je znak prave demokracije, imati potpuno pravo da prosvjedujete protiv nekoga, bez bilo kakvog ometanja. To je prava demokracija i vrlo sam ponosan na to’, rekao je Vučić za Politico.

‘Kritičari ne mogu reći ništa o našem gospodarskom rastu’

Na pitanje o tome kako komentira činjenicu da kritičari smatraju da on koncentrira previše moći u svojim rukama, Vučić je rekao da se radi o ‘osobnoj mržnji’.

‘Mogu li oni reći nešto o našem gospodarskom rastu, o usporavanju i zatim o mijenjanju putanje našeg javnog duga? Ne mogu. Srezali smo nezaposlenost s 25,9 posto na 13 posto. Ako to nije dovoljno dobro, recite mi što jest. Ja još nisam zadovoljan. Uvijek želim napraviti nešto još bolje, a oni to jednostavno ne razumiju’, poručuje Vučić kritičarima.

Kada je riječ o pridruživanju Europskoj uniji, Vučić kaže da Srbija najprije treba živjeti i ostati čvrsto na europskoj stazi, a istodobno učiniti nešto za suradnju u regiji.

‘Dat ću vam primjer. Imamo mljekaru koja izvozi jogurt, mlijeko i sireve u Bosnu. Njihovi kamioni moraju čekati 36 sati na granici Bosne i Srbije zbog svih inspekcija, a ne znamo zašto. A sve naše tvrtke bi uštedjele najmanje sedam posto svih operativnih troškova kad bismo postigli dogovor o tome’, kaže Vučić.

Ako se svi s time slože, Vučić namjerava stvoriti tržište od 20 milijuna ljudi i na taj način privući mnoge nove investitore.

‘Stvorit ću tržište od 20 milijuna ljudi’

Na pitanje želi li time stvoriti novu Jugoslaviju, Vučić odgovara da se radi o ‘staroj Jugoslaviji plus Albanija’.

BALKAN UVODI SVOJE JEDINSTVENO TRŽIŠTE: Ideja Aleksandra Vučića mogla bi se ostvariti već za šest mjeseci

‘To je politička ideja, ali bez ugrožavanja njihova suvereniteta. To će pomoći našim gospodarstvima. Trebamo rast od četiri, pet posto na godišnjoj razini. Tri posto nije dovoljno’, objašnjava.

Na pitanje hoće li susjedi pristati na takvo što, obzirom na tenzije koje već postoje u regiji, Vučić kaže da je Tito u tome uspio.

‘Tito je uspio. Bio je komunistički diktator, ali vrlo pametan čovjek. Bio je bravar, možete li to zamisliti? Ali je bio vrlo pametan. Znao je kako povezati ljude. To je ono što trebamo’, kaže Vučić.

‘Bosna je bure baruta, ali neće biti referenduma o odcjepljenju’

Kada je riječ o mogućem ponovnom sukobu na zapadnom Balkanu, Vučić ne smatra Kosovo najvećom opasnošću.

‘Što god da se dogodi na Kosovu, uvijek je to između Srba i Albanaca. Ako je barem jedna strana razumna, izbjeći ćemo većinu problema. No u Bosni, tamo su tri strane i to nije lako. Uopće nije lako. Bosna je pravo bure baruta’, kaže Vučić i osvrće se na tamošnji referendum o odcjepljenju.

‘Neće biti nikakvog referenduma niti odvajanja. To je ono što sam čuo od Milorada Dodika prije dva dana u Mostaru, gdje je održan sastanak svih premijera zemalja regije. Bit će problema kada je riječ o odnosu Hrvata i Bošnjaka, to bi moglo zapaliti neke iskre’, dodaje Vučić.

Vođe Bosne i Hercegovine na sastanku su, kaže Vučić, bili ljubazni jedni prema drugima, no nije vidio njihovo međusobno slaganje o važnim stvarima.

‘Nema mogućeg dogovora na vidiku. Svi se bore za svoje teritorije i svoja prava’, kaže Vučić.

‘Bez podrške Angele Merkel bili bismo izgubljeni’

Angela Merkel i njezini savjetnici znaju sve do najsitnijeg detalja o situaciji na zapadnom Balkanu, kaže Vučić i dodaje da je Merkel zabrinuta, na čemu joj je on iznimno zahvalan.

‘Ona se brine za regiju. Bez njezine podrške i prisutnosti, bili bismo izgubljeni. Imali bismo mnogo većih problema’, kaže Vučić.

Na kraju se osvrnuo na 25. obljetnicu početka rata u Bosni, u kojem je poginulo više od 100.000 ljudi, a više od milijun ih je raseljeno. Iz tog je iskustva, kaže, mnogo naučio.

‘Ja sam Srbin, vrlo ponosan Srbin i uvijek ću biti uz svoje ljude, no naučio sam se staviti u kožu drugih ljudi i vidjeti što oni osjećaju i kako gledaju na stvari. Moramo poštivati i njihove poglede. Ne možemo gledati samo sebe’, zaključio je Aleksandar Vučić u intervjuu za Politico.