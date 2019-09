‘VELIKI I POVIJESNI DAN ZA SAUDIJSKU ARABIJU’: Kralj Salman napokon dopustio ženama da nauče voziti

Saudijski kralj Salman u utorak je dopustio ženama da voze automobile, prekidajući konzervativnu tradiciju koju aktivisti smatraju simbolom represije nad ženama u toj islamskoj kraljevini.

Saudijska Arabija, rodno mjesto islama, bila je na udaru kritika kao jedina zemlja na svijetu koja ženama zabranjuje vožnju automobila, unatoč postupnom napretku posljednjih godina i ambicioznim vladinim ciljevima da osnaži njihov društveni položaj, posebno na tržištu rada.

Usprkos tim pokušajima da zemlja dobije moderniji imidž, zabrana vožnje ženama bitno je određivala sliku Saudijske Arabije na međunarodnoj sceni.

U skladu s nužnim šerijatskim standardima

Kraljevska uredba predviđa osnivanje ministarskog povjerenstva koje bi u roku od 30 dana trebalo dati svoje mišljenje i potom primjeniti uredbu do 24. lipnja 2018., objavila je državna novinska agencija SPA.

U njoj stoji da mjera mora biti “u skladu s nužnim šerijatskim standardima” i, iako se na navode pojedinosti, da ju je odobrila većina u Vijeću visokih vjerskih autoriteta, vrhovnog vjerskog tijela u kraljevini.

Nekoliko sati nakon objave uredbe, saudijski veleposlanik u Washingtonu, princ Khaled bin Salman, rekao je da je to “veliki i povijesni dan za našu kraljevinu”.

“Mislim da naše vodstvo razumije da je naše društvo spremno. Mislim da se radi o pravoj odluci u pravo vrijeme”, izjavio je veleposlanik.

Pozitivne reakcije stižu iz Saudijske Arabije i cijelog svijeta.

Američko ministarstvo vanjskih poslova pozdravilo je mjeru kao “veliki korak u pravom smjeru”. Komentirao ju je i predsjednik Donald Trump podupirući gospodarske i društvene reforme koje je Rijad objavio prošle godine.

“Ovo je pozitivan korak u promociji prava i prilika za saudijske žene”, priopćila je Bijela kuća.

“I dalje ćemo podupirati Saudijsku Arabiju u naporima da ojača svoje društvo i gospodarstvo kroz reforme poput ove i kroz ostvarenje saudijske Vizije 2030”, dodaje se.

Jedina zemlja s ovom zabranom

Više od 25 godina ženske su aktivistice tražile da im se dopusti vožnja automobila tako što su unatoč zabranama sjedale za volan, slale peticije kralju i objavljivale videosnimke na društvenim mrežama kako voze.

Aktivistica Manal al-Sherif, koja je zbog vožnje automobila bila uhićena 2011., na Twitteru je oduševljeno pozdravila kraljevu uredbu. “Danas je i posljednja zemlja na svijetu dopustila ženama da voze automobile … uspjeli smo!”.

Latifa al-Shaalan, članica savjetodavnog tijela šure, smatra da će odluka pridonijeti zapošljavanju žena u privatnom sektoru.

“Ovo je povijesni dan i ne mogu naći prave riječi da izrazim svoje osjećaje i osjećaje tisuće Saudijki”, izjavila je za Arabiya TV.

Saudijska Arabija je prošli vikend proslavila 87. godišnjicu utemeljenja s do sada neviđeno bogatim programom predstava i koncerata, a slavlju su se na Međunarodnom stadionu Kralj Fahd u Rijadu u subotu prvi puta pridružile i žene na večernjoj opereti – prvoj ikada u konzervativnoj islamskoj kraljevini.

Vizija 2030

Vlada sponzorira niz sličnih društvenih događaja promičući reformski program Vizija 2030, pokrenut prije dvije godine s ciljem diversifikacije gospodarstva, odnosno manje ovisnosti o nafti, stvaranja potpuno novih sektora za zapošljavanje mladih i otvaranja do sada zatvorenog saudijskog društva.

No, zemlji koja se drži strogog vehabijskog tumačenja sunitskog islama koji brani miješanje spolova te koncerte i kina, ti pokušaji osnaživanja položaja žena, promicanja sporta i ulaganja u zabavu još uvijek nailaze su na kritike i osude tvrdolinijaša.

Položaj žena postupno se popravljao za vladavine preminulog kralja Abdullaha, a dodatno od 2015. nakon dolaska na prijestolje kralja Salmana koji je ženama počeo otvarati dotad zabranjena područja života.

To je, međutim izazvalo napetosti u odnosima s utjecajnim klericima o čijoj potpori ovisi kraljevska obitelj.

Ima tu još puno posla

U Saudijskoj Arabiji, najvažnijem arapskom savezniku SAD-a, žene zakonski imaju muškog “čuvara” koji mora “blagosloviti” sve njihove osnovne životne odluke, od školovanja, zapošljavanja, braka, putovanja, pa čak i liječenja. Osim toga, po zakonu moraju nositi duge haljine i pokrivala za glavu i zatražiti dopuštenje “čuvara” za bilo koju pravnu radnju.

Neke reakcije na društvenim mrežama pokazuju da je pred tom zemljom još puno posla. Kritičari na Twitteru odbacuju odluku i optužuju vladu da je “iskrivila stihove šerijata”.

“Koliko me pamćenje služi, šerijatski učenjaci su rekli da je ‘haram’ (zabranjeno) ženama da voze. Kako to da je to odjednom postalo halal (dopušteno)”, napisao je jedan korisnik.

Upitan strahuje li od konzervativnih kritika, saudijski veleposlanik je odgovorio: “Promjene znače da će neki ljudi biti na vozačkom, a neki na stražnjem sjedištu, no svi ćemo se voziti prema naprijed”.

“Ne radi se o tome da žene moraju, nego da mogu voziti. Ako bilo koja žena u Saudijskoj Arabiji ne želi sjesti za volan, to je njezin izbor”, dodao je Bin Salman.