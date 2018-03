VELIKE PROMJENE U NJEMAČKOJ: Budući ministar policije najavio ‘brže i dosljednije’ protjerivanje

„Mi ostajemo otvorena i liberalna zemlja. Ali kada je riječ o zaštiti građana, potrebna nam je jaka država. I za to ću se pobrinuti“, rekao je Seehofer

Budući njemački ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer planira osjetno povećati broj protjerivanja osoba bez pravnog temelja za boravak u Njemačkoj poput onih kojima je odbijen zahtjev za azilom, izvještava u nedjelju dnevnik „Bild am Sonntag“.

„Broj vraćanja u zemlje porijekla mora biti osjetno povećan. To se posebice odnosi na one koji su prekršili zakon i one koji predstavljaju opasnost po njemačke građane i tu moramo pooštriti dosadašnju praksu“, rekao je predsjednik Kršćansko-socijalne unije (CSU) Horst Seehofer u razgovoru za „Bild am Sonntag“.

Donijet će ‘Masterplan’

U tu svrhu Seehofer planira donošenje „Masterplana za brže postupke odluke o azilu i dosljednije protjerivanje“ što će biti prvi prioritet nakon njegova dolaska na dužnost ministra unutarnjih poslova.



„Mi ostajemo otvorena i liberalna zemlja. Ali kada je riječ o zaštiti građana, potrebna nam je jaka država. I za to ću se pobrinuti“, rekao je Seehofer koji je najavio da će Njemačku učiniti sigurnom kao što je učinio sigurnim i saveznu pokrajinu Bavarsku na čijem čelu je do prisege nove vlade što se očekuje sredinom tjedna.

Seehofer namjerava početi primjenjivati svoj plan odmah nakon prve zatvorene sjednice nove vlade koja je zakazana za početak travnja.

Velik kritičar Angele Merkel

Horst Seehofer je posljednjih godina slovio kao jedan od najžešćih protivnika liberalne izbjegličke politike Angele Merkel, a očekuje se da će nakon stupanja na dužnost ministra unutarnjih poslova postrožiti odnos prema izbjeglicama.

Vodstvo CSU-a je nakon slabih rezultata na parlamentarnim izborima u rujnu, kada je mnogo demokršćanskih birača u Bavarskoj svoj glas dalo desno-populističkoj Alternativi za Njemačku (AfD), najavilo borbu za povratak birača desno-konzervativnog spektra CSU-u.

U Bavarskoj se u listopadu održavaju izbori za lokalni parlament na kojima CSU želi zadržati apsolutnu većinu.