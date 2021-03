VELIKA POBUNA ZNANSTVENIKA: Tvrde da je podrijetlo koronavirusa i dalje misterij, kritiziraju WHO i pozivaju na novu istragu

‘Cilj otvorenog pisma je dobiti potvrdu, na globalnom planu, da još uvijek nitko nije identificirao izvor virusa SARS-CoV-2 te da treba nastaviti tražiti’

Svijet nije ništa bliže saznanju o podrijetlu covida-19, usprkos istrazi skupine svjetskih stručnjaka pod vodstvom WHO-a provedene u siječnju u Kini, tvrdi danas jedan od autora otvorenog pisma u kojem se poziva na novu istragu o pandemiji koronavirusa.

Otvoreno pismo potpisalo je 26 svjetskih stručnjaka među kojima je i Nikolai Petrovsky, stručnjak za cjepiva na Sveučilištu Flinders u Adelaideu, Australiji. “U ovom trenutku ne znamo ništa više nego prije godinu dana”, rekao je Petrovsky.

WHO na udaru kritika

U siječnju je tim znanstvenika koje je odabrala Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) posjetio bolnice i istraživačke institute u Wuhanu u središnjoj Kini gdje je prvi puta identificiran novi koronavirus, kako bi otkrili podrijetlo covida-19. No ta se misija našla na udaru kritika, a WHO je obasut optužbama da se uvelike oslanjao na previše politički kompromitirane kineske podatke i terenski rad.

Članovi tima i sami su rekli da je Kina bila suzdržljiva u dijeljenju ključnih podataka koji bi mogli upućivati da se bolest širila mjesecima prije nego je prepoznata. U otvorenom pismu stoji da misija WHO-a “nije imala mandat, neovisnost, ili potreban pristup da provede potpunu, neometanu istragu” o teorijama o podrijetlu covida-19.

“Sve pretpostavke su i dalje na stolu, a ja tek trebam vidjeti barem jedan dio neovisnog znanstvenog dokaza koji bi isključio neke od njih”, rekao je Petrovsky.

Besmisleno odbacivanje pretpostavki

Voditelj misije WHO-a Peter Ben Embarek je ipak, kako se čini, isključio mogućnost da je virus “pobjegao” iz laboratorija u Wuhanu.

Petrovsky, međutim, smatra da “nema nikakvog smisla” isključiti bilo koju mogućnost, dodavši da je cilj otvorenog pisma “dobiti potvrdu, na globalnom planu, da još uvijek nitko nije identificirao izvor virusa SARS-CoV-2 te da treba nastaviti tražiti”.

“Trebamo biti otvoreni za sve i ako odbacimo neke pretpostavke jer ih se smatra previše osjetljivim, to nije način na koji znanost funkcionira”, istaknuo je Petrovsky.

