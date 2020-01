VELIKA PANIKA SASVIM BLIZU HRVATSKE: Oko 7000 ljudi zarobljeno je na kruzeru. Sumnja se da je dvoje zaraženo koronavirusom

Oko 7000 putnika zarobljeno je na talijanskom kruzeru Costa Smeralda u luci Civitavecchia, sjeverno od Rima. Kruzer je ondje zaustavljen jer se sumnja da je dvoje putnika zaraženo koronavirusom. Naime, 54-godišnjakinji iz Macaa je pozlilo te je dobila vrućicu. Sumnja se da je zaražen i njen suprug, premda nema nikakve simptome, javlja Daily Mail.

Oboje su trenutno izolirani od ostalih putnika, a lokalni mediji javljaju kako se žena sinoć požalila na probleme s disanjem i visoku temperaturu. Rezultati provedenog testiranja na koronavirus trebali bi stići danas poslijepodne, a dotad je svim putnicima zabranjen silazak s broda. Vjeruje se da se par ukrcao na kruzer 25. siječnja, nakon što su avionom stigli iz Hong Konga u Milano.

Otkazana su naredna tri krstarenja u trajanju od četiri i pet noći s polaskom iz Šangaja u Kini za brod MSC Splendida, raspoređen u Aziji tijekom sezone zima 2019./2020., te je brod premješten u Singapur odakle će započeti svoje 27-noćno “Grand Voyage” krstarenje do Bliskog istoka i

Europe s polaskom 14. veljače.

Promjene itinerera rezultat su zdravstvenog stanja u Kini zbog koronavirusa, iako nije bilo zabilježenih slučajeva među putnicima ili posadom broda MSC Splendida na dosadašnjim zimskim krstarenjima u Aziji.

Putnicima “Grand Voyage” krstarenja koji su rezervirali krstarenje i let preko MSC Cruisesa automatski će biti rezerviran let za Singapur. Putnici koji let nisu rezervirali preko MSC Cruisesa će morati kontaktirati svoju aviokompaniju ili putničku agenciju za povrat novca ili moguću promjenu leta za Singapur.

MSC Splendida će uploviti u Singapur u četvrtak 13. veljače, a gosti će se moći ukrcati na brod od 18 sati prema lokalnom vremenu. Brod će iz Singapura isploviti 14. veljače u 23 sata prema lokalnom vremenu.

Za unaprijed uplaćene izlete tijekom “Grand Voyage” krstarenja u otkazanim lukama Naha (Japan) i Hong Kong će se izvršiti povrat uplaćenih sredstava na brodski račun putnika. Krstarenja broda MSC Splendida iz Šangaja do Japana s polaskom 1., 5. i 9. veljače su otkazana.