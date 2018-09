VELIKA ISPOVIJEST SRPSKE PREMIJERKE: Brnabić prvi put pričala o partnerici, ružnim uvredama i pogrdnim imenima kojima su je zvali

Ipak, Brnabić se nada da će se ljudi ‘ispucati’ na njoj, naviknuti da nema razlike u jednoj osobi, u njenim ljudskim kvalitetama ili nedostatku istih te da ‘smo svi isti, bez obzira je li netko hetero ili LGBT

Srpska premijerka Ana Brnabić prvi put je u intervjuu za beogradski pride magazin “Ponos” javno progovorila o svom seksualnom opredjeljenju, predrasudama i diskriminaciji s kojima se svakodnevno suočava, ali i o uvredama koje je često dobivala na svoj račun.

“I prije nego što sam ušla u vladu, moja obitelj i prijatelji znali su kakva je moja seksualna orijentacija, kao što su poznavali i moju partnericu. Znala sam da će taj bio moje biografije, ako mogu to tako nazvati, biti interesantan srpskoj javnosti”, priznaje Brnabić.

Tvrdi da ima podršku najbližih, a nada se i kako će podjele na “gay” i “straight” prestati biti tabu.

Uvrede gdje ih je najmanje očekivala

“Nije mi smetalo što su se ljudi ‘hvatali’ za to jer smatram da se tako i Srbija mijenja te da će naučiti prihvaćati različitosti. Nadala sam se da će to pomoći nekim drugim ljudima da se bolje osjećaju u vlastitoj koži, da smognu hrabrost živjeti svoj život. Naravno, bio je izazov što se na samom početku o tome pričalo više nego o mojoj profesionalnoj biografiji i kompetencijama koje su ipak jedine relevantne za obavljanje mog posla”, poručuje srpska premijerka.

Brnabić kaže da ju danas ljudi u Srbiji dočekuju prisno i bez ikakvih dobacivanja ili uvreda, ali nije uvijek bilo tako. Otkriva da je uvreda i prozivki bilo ondje gdje ih je najmanje očekivala – od ‘takozvane demokratske i europske elite’.

“Među tim neprimjerenim komentarima se svakako ističu nazivi poput ‘homopremijerka’ ili pitanja tipa ‘imaju li gej premijerke neki poseban tretman u zatvoru ili isto kao i svi drugi’. Oba komentara stigla su od osoba koje su se u prošlosti predstavljali kao izuzetno liberalne, ali prava je istina očito mnogo drugačija”, kaže ona.

I u njezinoj Srpskoj naprednoj stranci postoje ljudi koji nisu imali razumijevanja zbog svojih vrijednosnih sudova, ali to su ipak stavili po strani i pružili joj šansu.

Zvali ju brate, dečko, Pantela…

Priznala je i kojim su je sve pogrdnim imenima zvali. “Od homopremijerka, preko toga da ne znaju hoće li mi se obraćati kao gospodin ili gospođica, do toga da me zovu brate ili dečko, Pantela (zbog navodne sličnosti s nogometašem Markom Pantelićem), sultanija…”, otkriva predsjednica srpske vlade.

“Neizmjerno sam zahvalna svojoj partnerici što je pristala da me u tome prati, iako nikada nije htjela biti javna ličnost”, objašnjava Brnabić.

“Jeste li rođeni crni ili bijeli nije stvar izbora. Jednako tako nije stvar izbora jeste li hetero ili gej, već jednostavno toga tko ste vi”, poručuje premijerka.

Brnabić je česta sudionica Parade ponosa i kaže da bi bilo licemjerno da ga nije podržala ulaskom u politiku. “Šetnja ne smije biti još jedna stvar koja će podijeliti naše društvo. Za mene je to načim da dam aktivan doprinos kako bismo se izborili sa predrasudama. To je poruka da zajedno gradimo društvo koje je otvoreno, koje poštuje različitosti, uvažava različite stavove i njeguje dijalog. To su vrijednosti u koje vjerujem”, zaključuje Brnabić za ‘Ponos’.