VELIKA BRITANIJA IZAŠLA IZ EUROPSKE UNIJE: Pogledajte što se sve mijenja za Hrvate koji žele posjetiti tu zemlju ili u njoj namjeravaju raditi

Britanci se glasno dijele na leavere i remainere, odnosno one za odlazak i one za ostanak

Nakon 47 godina članstva Velika Britanija postala je prva zemlja koja je napustila Europsku uniju. Dogodilo se to 1. veljače u ponoć odnosno 31. siječnja u 23 sata po lokalnom vremenu. Na ulicama Londona neki su slavili, neki tugovali, a nekima je bilo svejedno.

Jedno je sigurno, na otoku nakon 31. siječnja 2020. više ništa neće biti isto.

”Jako sam zabrinuta što napuštamo EU. Mislim da je ovo početak samo još jednog razdoblja frustracija”, kazala je odvjetnica Alice Cole-Roberts za RTL Danas.

”Ja sam došao u London proslaviti Brexit i Brexitere. U Francuskoj smo zbog toga vrlo sretni jer ondje imamo puno Frexitera”, rekao je Max Royer, Francuz u Velikoj Britaniji.

Britanci se već godinama dijele na leavere i remainere, odnosno one za odlazak i one za ostanak.

‘Ljudi su već umorni od svega’

”Mislim da su ljudi umorni od svega ovoga. Više ni u medijima ne možeš čuti puno o Brexitu, nitko više ne želi slušati o tome, ali mislim da će sve ovo trajati još dugo”, prokomentirala je Londončanka Suzanna.

Oni sretni svoje će novčanike napuniti nekima od 3 milijuna kovanica od 50 penija napravljenim baš za ovaj dan. A nakon euforije, krenut će zbilja. Kao kod svakog razvoda, do kraja godine na britansko-briselskom stolu bit će najvažnije teme – kako će se trgovati, kako će se putovati, što će se smjeti, s kime će surađivati. Trgovinska razmjena do kraja godine se ne mijenja, Jonhnson ne želi tražiti produljenje roka za adaptaciju, a ribari već pokazuju zube stranim brodicama. Stranci u zemlji već su morali pripremiti nove dokumente.

”Aplicirao sam za radnu dozvolu, jednostavno sam je dobio I sljedećih 5 godina moći ću živjeti I raditi u Londonu, a onda kasnije ću moći aplicirati za državljanstvo”, izjavio je Mario Miše, hrvatski umjetnik u Londonu.

Najveću promjenu, Britanci će vidjeti u boji svoje putnovnice. Neće više biti crvena, nego plava.

Građani Ujedinjene Kraljevine odlučili su napustiti Europsku uniju na referendumu održanom 23. lipnja 2016. većinom od 51,9 posto glasova. Tadašnja britanska premijerka je u ožujku 2017. po članku 50 ugovora o Europskoj uniji formalno pokrenula proces istupanja iz EU-a nakon čega su počeli složeni pregovori koji su trebali biti okončani razvodom 29. ožujka 2019.

Što se mijenja za Hrvate koji putuju u Veliku Britaniju?

Do kraja prijelaznog razdoblja, dakle do 31. prosinca ove godine u Ujedinjeno Kraljevstvo može se putovati s osobnom iskaznicom. Ako se London i Bruxelles do kraja godine ne dogovore drukčije, ubuduće bi vam mogla trebati i putovnica. Što se kupovine tiče, carina zasad nema, ali od iduće godine moguće je i carinjenje kupljene robe u prtljazi ukoliko primjerice tijekom putovanja u London kupite nešto vrijednije od 3200 kuna. Za kupovinu putem interneta limit do kojeg se zasad ne plaća carina na vrijednost pošiljki iz trećih zemalja je 1000 kuna.

Nakon isteka prijelaznog razdoblja i ne bude li drukčije dogovoreno u Ujedinjenom Kraljevstvu za hrvatske državljane neće vrijediti ni Europska zdravstvena iskaznica s kojom se dosad, u slučaju bolesti ili ozljede ondje do kraja godine mogu liječiti na teret HZZO-a. To znači da je u slučaju putovanja od iduće godine moguće da će vam zatrebati i privatno zdravstveno.

Besplatni roaming, odnosno telefoniranje i korištenje mobilnog Interneta u Ujedinjenom Kraljevstvu po hrvatskim cijenama vrijedi najmanje do prijelaznog razdoblja. Bude li eventualnih promjena, odnosno povratka na stare i mnogo skuplje cijene roaminga, HAKOM kaže da će obavijestiti hrvatske korisnike na vrijeme.

Hrvatski radnici koji to požele moći će do kraja godine moći će bez posebnih ograničenja raditi u Ujedinjenom kraljevstvu. Do isteka prijelaznog roka trebale bi se dogovoriti pojedinosti recipročnih prava, ali izvjesno je da se potom vraćaju radne dozvole.