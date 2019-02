VEGETARIJANAC KOJI JE RAZOTKRIO HOROR U KLAONICI: Novinar ispričao kako se infiltrirao u firmu, iako zgađen, čak je i jeo meso

Nakon što je objavio skrivene snimke bolesnih krava i razotkrio ilegalne radnje u klaonici u Poljskoj, novinar Patryk Szczepaniak ispričao je što je sve doživio tijekom trotjednog boravka u klaonici

Prošlo je oko tjedan dana od kada su se pojavile šokantne snimke iz poljske klaonice u Kalinowu koje prikazuju kako se iznimno bolesne krave krijumčare tijekom noći u klaonicu te se obrađuju bez ikakve ili gotovo nikakve veterinarske inspekcije. Aferu je otkrio poljski novinar istraživačkog magazina Superwizjer, Patryk Szczepaniak, te je ispričao za Euractiv kako se pripremao za zadatak i što je sve doživio tijekom trotjednog istraživačkog posla.

“Najšokantnije mi je bilo kad sam vidio da prva krava, koju su izvukli iz kamiona na klanje, nije imala glavu… Bio sam toliko zaprepašten da sam samo napravio što su mi rekli da napravim, a rekli su mi da se pobrinem za to truplo”, započeo je svoju priču Szczepaniak o prvoj radnoj noći, nakon što je zadobio povjerenje poslodavca.

Te noći je izbrojao dvadesetak bolesnih krava koje su jedva mogle stajati na nogama.

Stavljao je veterinarski pečat bez veterinara

Iako je sam vegetarijanac i inače ne jede meso, nakon što je upao u noćnu smjenu počeo je i jesti meso poput drugih radnika i obrađivati bolesne dijelove životinja. Gadilo mu se sve to, no ustrajao je jer je imao viši cilj razotkriti pokvaren sustav.

“Šef mi je naredio da stavim veterinarski pečat da je meso u redu. To je bilo meso koje nitko nije pregledao i to sam radio bez prisutnosti veterinara. Ja sam morao raditi veterinarski posao”, rekao je.

Tvrdi da je klaonica u kojoj je radio imala “jako pouzdanog dobavljača sa sjevera Poljske, iz Novi Sonča”, gdje su prodavali najgore dijelove mesa, “one bolesne i zaražene koji su se dalje prerađivali i prodavali kao kobasice i kebab”.

O veterinarima ovisi cijeli sustav

Prema njegovu mišljenju, u svemu tome zakazala je i veterinatska služba, jednako kao i država koja ne brine dovoljno za farmere.

“Kad on pogriješi, tada cijeli sustav propadne. Osim toga u Poljskoj je manjak potpora za farmere. Primjerice, ako on ima bolesnu kravu, često nema novca da je liječi ili ubije na human način, injekcijama, kako to zakon propisuje, pa je se riješi”, objasnio je Szczepaniak za Euractiv.

Srećom, do sada nije primio nikakve prijetnje, ali je interesantno da, prema njegovim riječima, državni mediji u Poljskoj uopće nisu izvijestili o ovom incidentu.

Policija uklanjala snimke s videonadzora

Ispričao je kako prijedlog poljske vlade da se postavi videonadzor u klaonice nije loš, ali nije ni pravo rješenje problema.

“To je dobar početak, ali u slučaju klaonice u kojoj sam ja radio, postojale su kamere postavljene po cijeloj klaonici, ali kad je nakon izlaska reportaže došla policija i tražila snimke videonadzora, one su nekim čarobnim načinom nestale”, tvrdi.

