VEĆINA BRITANACA TRAŽI BREXIT ‘POD SVAKU CIJENU’: Ne protive se čak ni suspenziji parlamenta

Prema ispitivanju javnog mnijenja većina Britanaca je za brexit ‘pod svaku cijenu’

Većina Britanaca smatra da premijer Boris Johnson mora izvesti Veliku Britaniju iz Europske unije “pod svaku cijenu”, čak i ako bi to zahtijevalo suspenziju parlamenta, pokazalo je u ponedjeljak jedno ispitivanje javnog mnijenja. Johnson je obećao izvesti Britaniju iz EU-a najkasnije 31. listopada, bez obzira na to hoće li ili ne uspjeti do tada osigurati dogovor s Bruxellesom, i unatoč tome što se mnogi članovi parlamenta protive brexitu bez dogovora.

Ispitivanje javnog mnijenja ComRes, provedeno za list Daily Telegraph, pokazalo je da se 54 posto ispitanih slaže s tvrdnjom: “Boris (Johnson) mora provesti brexit pod svaku cijenu, uključujući, ako je nužno, suspenziju parlamenta, kako bi spriječio članove parlamenta da ga u tome zaustave”.

JE LI OVO KONAČNI DATUM BREXITA? ‘Premijer je jasno rekao da će tada UK napustiti EU, bez obzira na sve. ‘Backstop’ mora nestati’

Porasla podrška konzervativcima

Johnson nastoji postići dogovor s EU-om, ali nije isključio mogućnost suspendiranja parlamenta kako bi spriječio pokušaje njegovih članova da blokiraju brexit bez dogovora. Isto ispitivanje pokazalo je da je podrška Konzervativnoj stranci porasla 6 postotnih bodova, na 31 posto, u usporedbi s 27 posto ispitanih koji su izjavili da bi podržali oporbenu Laburističku stranku.

To je uglavnom u skladu s ostalim ispitivanjima, koja pokazuju rast podrške konzervativcima nakon što je Boris Johnson preuzeo premijersku palicu od Therese May, koja je prošli mjesec podnijela službenu ostavku jer nije uspjela provesti brexit prema planu.