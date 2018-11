VATROGASCI U NAJTEŽOJ VATRENOJ STIHIJI U KALIFORNIJI IKAD: Više od tisuću ljudi smatra se nestalima

Spasioci su za vikend pojačali napore u potrazi za sve većim brojem žrtava u požarom uništenom gradu Paradiseu na sjeveru Kalifornije u trenutku dok vlasti procjenjuju da je nestalo više od tisuću ljudi u najtežoj vatrenoj stihiji koja je ikad pogodila tu američku saveznu državu

Ostaci najmanje 71 osobe pronađeni su i oko grada u podnožju gorja Sierre u kojem je nekad stanovalo gotovo 27.000 stanovnika prije nego što je u noći 8. studenoga požar progutao to mjesto, 280 kilometara sjeverno od San Francisca.

Desetak dana kasnije vatrogasci su djelomično uspjeli ograničiti požar koji je do sada progutao 57.000 hektara površina.

Osim po broju ljudskih žrtava štete na imovini čine taj požar najrazornijim u kalifornijskoj povijesti i stavljaju državu pred izazov organiziranja dugoročnog smještaja za tisuće ljudi.

Mnogi stanovnici grada u kojemu je izgorjelo više od 9800 domova smjestilo se privremeno kod prijatelja i obitelji dok su drugi postavili šatore i kampiraju pokraj svojih vozila.

Naredbama za evakuaciju obuhvaćeno je 47.000 ljudi. Manji dio evakuiranih smješten je u prihvatilištima u crkvama, školama i društvenim centrima u tom dijelu Kalifornije.

Ušli u trag više od 300 ljudi koji su se smatrali nestalima

Spasioci su uz pomoć pasa pretraživali zgarišta u potrazi za ostacima.

Šerif okruga Butte Korea Honea izvijestio je u petak navečer da je broj nestalih porastao na 1011 sa 630 imena koliko ih je bilo evidentirano u četvrtak navečer. “To je dinamični popis” rekao je novinarima Honea dodajući da ga čine “sirovi podaci” i da je moguće da su neke osobe dva puta navedene zbog različitog pisanja imena.

Honea je dodao da se ušlo u trag 329 osoba za koje se ranije vjerovalo da su nestale.

Popis je rezultat podataka koji se prikupljaju uz pomoć posebnih telefonskih linija, podataka koji pristižu elektronskom poštom te zapisa o pozivima službama hitne pomoći, vatrogasaca i policije u noći u kojoj je izbio požar, rekao je Honea.

Požar je jedan od najsmrtonosnijih u američkoj povijesti. U požaru najvećih razmjera u kolovozu 1910. na području Northern Rockiesa stradalo je 87 osoba, požar u Minnesoti u listopadu 1918. odnio je 450 života.

Vrijeme vatrogascima ne ide na ruku

Veliki broj stradalih u Paradiseu rezultat je izostanka upozorenja na požar koji se, potpomognut snažnim vjetrovima i sušom, munjevito proširio gradom.

Vremenske prilike od tada su se poboljšale no vjetrovi i suša i dalje otežavaju posao vatrogascima. Prognostičari najavljuju kišu tek sredinom sljedećeg tjedna. To je dobrodošla vijest u borbi protiv požara no produbit će jad onih koji kampiraju na otvorenom.

Dim požara proširio se sjeverom Kalifornije pa su škole u Sacramentu, udaljenom 150 kilometara, te još udaljenijima San Franciscu i Oaklandu u petak bile zatvorene zbog pogoršane kvalitete zraka.

Znanstvenici pripisuju sve brojnije i intenzivnije požare u Kaliforniji klimatskim promjenama koje su u taj dio SAD-a donijele duga sušna razdoblja.