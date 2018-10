VATIKANSKI MISTERIJ KOJI JE ZAPANJIO SVIJET: Papa je molio za njezin povratak, a zbog nje su otvorili i grob zloglasnog mafijaša

Obitelj nestale djevojke već trideset i pet godina traži informacije o nestaloj djevojci i vrši pritisak da se sazna gdje je tijelo Emanuele Orlandi. Neke od najpoznatijih teorija nestanka tvrde povezanost s puštanjem iz zatvora Mehmeta Ali Ağca, čovjek koji je pokušao ubiti Ivana Pavla II., talijanskom mafijom te seks zabavama u Vatikanu

Vijest da su prilikom obnove veleposlanstva Svete Stolice u Italiji radnici pronašli ljudske kosti i da policija istražuje o čemu je riječ dignula je Italiju na noge. Naime, većina talijanski medija javno raspravlja kako je konačno pronađeno tijelo Emanuele Orlandi, 15-godišnje kćeri zaposlenika Svete Stolice koja je nestala 1983. godine i čiji nestanak se smatra jednim od najvećih misterija suvremene talijanske povijesti.

Istraga ubojstva?

U ponedjeljak radnici koji su radili renovaciju pronašli su kostur zakopan u podrumu jedne od soba veleposlanstva nakon čega su obavijestili nuncija Emila Paula Tscherriga. On je obavijestio šefa vatikanskog osiguranja Luigija Carnevalija, koji radi kao posrednik Vatikana s talijanskim policijskim snagama, piše Corriere.

Nakon prijave policiji, u veleposlanstvo stigao je istražni sudac i forenzičari koji bi trebali napraviti analizu ostataka koji bi trebali pokazati o kome je riječ. Kako o sumnjivim okolnostima pronalaska ljudskih ostataka, slučaj se u ovom trenutku gleda kao istraga ubojstva.

Posao za Avon?

Emanuela Orlandi bila je četvrto dijete od petero djece Ercolija i Marie Orlandi. Njezin otac radio je u vrijeme njezina nestanka za Vatikansku banku, te je sa svojom obitelji živio unutar Vatikana. 15-godišnjakinja je nekoliko puta na tjedan išla na satove flaute i bila je aktivna u crkvenom zboru. Upravo je nakon jednog sata flaute, djevojka nestala.

Kako navodi policijska istraga, kasnila je na sat flaute 22. lipnja 1983. godine zbog sastanka s navodnim predstavnikom Avona koji joj je ponudio posao. Njezina sestra kojoj je to rekla prema telefona obećala joj je pomoć kod roditelja. Orlandi je pričala o ponudi za posao s prijateljicom na autobusnoj stanici koju je ostavila u društvu druge prijateljice. Navodno je posljednji puta viđena kako ulazi u BMW.

Nestanak koji je potresao Italiju

Njezini roditelji su kasnijim popodnevnim satima kontaktirali školu i njezine prijateljice s obzirom da se nikada nije vratila kući. Policija je, naime, tada savjetovala obitelj da pričeka jer se vjerojatno zadržala s prijateljicama. Međutim, Emanuela Orlandi nikada više nije bila viđena.

U kasnim večernjim satima djevojka je službeno proglašena nestalom, a njezine fotografije objavljene su u brojnim talijanskim medijima nakon čega su uslijedili pozivi koji su tvrdili kako su je vidjeli. Međutim, niti jedna prijava nije urodila informacijama koje bi mogle pomoći u pronalasku Emanuele Orlandi.

Papa je molio za njezin povratak

Papa Ivan Pavao II. prilikom molitve 3. srpnja 1983. godine zamolio za krivce za njezinu otmicu da je puste, što je bilo prvi puta da se u javnosti spomenula mogućnost otmice. Nakon javnog Papinog apela uslijedio je veliki broj poziva. Jedan dio njih tvrdio je kako je do otmice došlo kako bi bio pušten iz zatvora Mehmet Ali Ağca, čovjek koji je pokušao ubiti Ivana Pavla II.

Međutim, istražitelji koji su vodili slučaj smatrali su kako ne postoji povezanost između dva slučajeva.

Kutije s kostima

Policija je 2005. godine dobila anonimnu prijavu kako je Orlandi zakopana u grobu zajedno s Enricom De Pedisom, legendarnim mafijaškim donom kojeg su ubili 1990. godine u mafijaškom obračunu.

Zanimljivo je što je De Pedis bio pokopan vatikanskoj bazilici i to zato što je on spriječio druge mafijaše da napadaju Crkvu zbog velike svote novca koja je bila posuđena Vatikanskoj banci i nikad vraćena. Policija je otvorila njegov grob u svibnju 2012. godine, međutim Orlandi nije pronađena, piše The Guardian. Istražitelji su pronašli desetci kutija u kojima su se nalazi brojni ljudski ostatci iz 19. stoljeća. Zbog pritiska javnosti Crkva je uklonila De Pedisove posmrtne ostatke iz bazilike.

Ubijena zbog seks zabave

U svibnju 2012. godine najpoznatiji vatikanski egzorcist otac Gabriele Amorth tvrdio je kako je Emanuela Orlandi bila oteta za seks zabave u Vatikanu i potom ubijena, prenosi The Telegraph.

“Taj zločin imao je seksualni motiv. Zabave su bile organizirane, a vatikanska policija ‘regrutirala’ je djevojke. Mreža je uključivala diplomatsko osoblje iz stranih veleposlanstava do samog vrha Svete Stolive. Vjerujem kako je Emanuela završila kao žrtva to kruga,” izjavio je otac Amorth za La Stampu, prenosi The Telegraph.

Pismo kardinalu

Obitelj nestale djevojke već trideset i pet godina traži informacije o nestaloj djevojci i vrši pritisak da se sazna gdje je tijelo Emanuele Orlandi. A majka Maria Orlandi poslala je pismo 2017. godine kardinalu Angelu Becciu da želi znati gdje je grob njezine kćeri i da bi ga svaki dan prekrila cvijećem, međutim odgovor nije dobila, piše Corriere.