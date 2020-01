VAPAJ OČAJNE MAJKE: ‘Mog Sašu su dva puta uboli u vrat, smrskali mu lubanju i spalili, a nitko ne zna tko je to učinio i zašto’

Slavoljub Dinić iz Niša u Srbiji je prošle nedjelje otišao prodati svoj džip da bi ga dan kasnije mrtvog, masakriranog i spaljenog pronašao zet na popularnom izletištu u blizini Niša

Niš je 26. prosinca potreslo stravično ubojstvo 51-godišnjeg Slavoljuba Dinića. Njegovo je tijelo dan kasnije pronašao njegov zet na izletištu Dabilo, nakon što je majka Ljubinka nazvala policiju i prijavila nestanak, zabrinuta što joj se sin nije javljao na mobitel. On je te nedjelje došao iz svoje vikendice u selu Stanjinac na Staroj Planini kako bi jednom mladiću pokazao džip kojeg je namjeravao prodati. Njegova majka je otpočetka sumnjala u tu priču.

“Saša mi je rekao, to je neki dečko, balavac, rekao mu je da je iz Matejevca. On hoće kupiti džip, a njegov otac će u petak doći napraviti prijenos vozila. Saša je dao oglas i napisao da je cijena 3500 eura. Međutim, sada čujem da je on nudio Saši 4500 eura. Taj mu je telefonirao 10 ili 15 puta. Rekao mi je: ‘Ovaj neki dečko uporno hoće kupiti džip’. Saša je bio na godišnjem odmoru, trebao je raditi od 31. prosinca, ali je došao samo pokazati mu auto. Molila sam ga da ne ide na Kamenički vis, nego da idu do Bubnja, ili neka dođe ovdje ako hoće isprobati auto. Međutim, nije me htio poslušati. Sklopila sam ruke i molim ga: ‘Sine, nemoj ići, meni je to sumnjivo, tko zna o kakvom se tipu radi’, a on mi je odgovorio: ‘Bože, mama, pa što mi može? Ja ću sjesti u auto, a on pored mene. Napravit ćemo dva-tri kruga i vraćamo se. Nemoj zatvarati vrata, brzo ću doći’. Tada sam ga posljednji put vidjela”, ispričala je neutješna majka Ljubinka za Blic.

Masakriran i spaljen

No, umjesto prodaje Suzukija, koja je trebala biti gotova u sat vremena, on se majci nije javljao na mobitel. Na kraju je pronađen masakriran i spaljen na Kameničkom visu. Pljačka očito nije bila motiv, jer je kod njega pronađen novac i zlatni lančić kojeg je nosio. Džip je pronađen u gradu, a u njemu su našli jednu Slavoljubinu tenisicu, krvave naočale i nož kojim je vjerojatno počinjeno ubojstvo.

“Nismo još dobili još zapisnik s obdukcije, ali su nam rekli da je mučki ubijen, da ima dva uboda u vrat i da su mu glavu smrskali do neprepoznatljivosti. Mobitel su našli daleko od njega, najvjerojatnije je pao kad su ga izbacili iz auta”, neutješna je majka i dodaje kako joj zet nije mogao reći kako je Slavoljub stradao, već je ponavljao: “Ovo nisu normalni ljudi, ovo su monstrumi.”

Dvojica ubojica?

Sumnja se da su u ubojstvu sudjelovala dva muškarca. Navodni kupac Suzukija je, čini se, Slavoljubu napisao da će ga prijatelj dovesti s posla te ga zamolio da natoči gorivo kako bi se provozali i isprobali džip. Majka ubijenog moli sve koji nešto znaju o tom zločinu da obavijeste policiju. Još joj nije jasno tko je i zašto ubio njenog sina.

“Kakvi su to zlotvori? Kakvi su to ljudi koji su ovo učinili? Nema čovjeka s kojim Saša nije bio dobar. Bio je druželjubiv, blago lice, nasmijano, vedro. Bio je plemenito čeljade. Sad me muči kako je i zašto otišao? To hoću znati. Tko je taj koji je ubio moje dijete? Nemoguće je da nitko ništa nije vidio, na tom putu za Kamenicu ima ljudi, nije bilo kasno”, u suzama je pričala majka.

Dinić je inače radio kao zaštitar jedne naftne kompanije, a bio je i strastven lovac. Svakog vikenda je išao u lov, no prije tjedan dana je postao lovina.