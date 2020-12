VALENTIN INZKO PORUČIO: ‘Vrijeme je za ‘robusno angažiranje’ u BiH, a predvodit će ga Njemačka. To je dobro’

Sada imamo novu konstelaciju: Biden odlično poznaje Balkan, bio je u BiH tijekom rata, a Angela Merkel s njim ima jako dobre odnose i to bi mogla biti dobitna kombinacija, kazao je Inzko

Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Inzko potvrdio je u subotu kako se može očekivati jače angažiranje međunarodne zajednice na sređivanju stanja u toj zemlju najavivši kako će posebnu ulogu u tome imati Njemačka.

“Mislim da će sada doći do preokreta i većeg angažmana Njemačke i to će biti na dobrobit i BiH i Balkana”, kazao je Inzko u intervjuu za TV Federacije BiH (FTV).

On je ovo izjavio nakon što su se pojavila nagađanja da će ga na mjestu visokog predstavnika početkom naredne godine naslijediti konzervativni njemački političar Christian Schmidt a on bi trebao predvoditi pojačane napore da se uklone blokade koje već godinama priječe svaki napredak u BiH.

Inzko nije izravno potvrdio kako će ga naslijediti Schmidt no kazao je kako definitivno potrebna “robusna politika” međunarodne zajednice u BiH. Optimističan je kako će se to dogoditi i zbog činjenice da dužnost predsjednika SAD uskoro preuzima Joe Biden, a on i njemačka kancelarka Angela Merkel dijele slično viđenje stanja u BiH.

“Sada imamo novu konstelaciju: Biden odlično poznaje Balkan, bio je u BiH tijekom rata, a Angela Merkel s njim ima jako dobre odnose i to bi mogla biti dobitna kombinacija”, kazao je Inzko.

Ocijenio je i kako je njegovo nastojanje da se stvari u BiH počnu mijenjati već dalo rezultate jer je nakon ultimatuma kojega je dao Miloradu Dodiku uklonjena ploča s imenom osuđenog ratng zločinca Radovana Karadžića ranije postavljena na ulazu u studentski dom na Palama a ostavku je dao i kompromitirani predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća (VSTV) Milan Tegeltija blizak Dodiku.

“Ta se faza treba nastaviti, sa mnom ili s novim visokim predstavnikom no to je odluka Vijeća za provedbu mira (PIC)”, kazao je austrijski diplomat.

Kazao je i kako je već pripremio prijedlog zakona kojim bi se u BiH zabranilo nijekanje genocida počinjenog nad Bošnjacima Srebrenice. Prijedlog je sačinjen po uzora na onaj kojega ima Austrija i koja strogo sankcionira nijekanje holokausta.

Taj će prijeldog biti proslijeđen na razmatranje i usvajanje parlamentu BiH početom siječnja. Ne bude li to moguće, Inzko je najavio kako će se nakon toga “razmišljati o daljim koracima” čime je naznačio kako postoji mogućnost da on takav zakon nametne koristeći svoje ovlasti.