‘Rekao joj je da nikom ne smije reći za silovanje. Znao je da ima dva brata, a znao je i gdje živimo. Prijetio je da će nas sve ubiti ako ona nekome kaže što se dogodilo’.

Na internetu je objavljena snimka na kojoj se vidi kako bijesna rulja linčuje muškarca koji je silovao trudnicu i četverogodišnje dijete. U tom su sukobu morali intervenirati i policajci.

‘Prijetio djevojci da će joj ubiti obitelj ako nekome kaže’

Krvavi se prizor dogodio u općini Soledad na sjevernom dijelu Kolumbije, a muškarac osumnjičen za silovanje kasnije je preminuo u bolnici. Muškarac kojeg su linčovali poznat je pod nadimkom ‘Boca de Perro’ (Pasja usta), a navodno je bio serijski silovatelj. Napastovao je najmanje četiri žrtve, od kojih je jedna djevojčica od samo četiri godine, a lokalni mediji prenose i da je silovao trudnu ženu. Nakon što ga je ljutito mnoštvo istuklo, na snimci se vidi kako ovaj muškarac leži u krvi. Zatim se počeo micati, a čuje se kako ljudi govore da je još živ. Policajci su stigli na mjesto događaja. U zrak su ispucali nekoliko hitaca kako bi se rulja razišla, no nisu ih mogli zaustaviti od kontinuiranog bacanja kamenja i metala na navodnog silovatelja.

Lokalni mediji javljaju da su dva policajca morala pozvati dodatnu patrolu kako bi zaustavili ljutito mnoštvo. Kasnije su napokon uspjeli odvesti muškarca u bolnicu, gdje je kasnije preminuo od posljedica brojnih ozljeda i trauma. Nekoliko sati prije no što se ovo dogodilo, jedna je 17-godišnja djevojka rekla svojoj obitelji da ju je taj muškarac nedavno silovao u ruralnom planinskom dijelu tog područja. ‘Rekao joj je da nikom ne smije reći za silovanje. Znao je da ima dva brata, a znao je i gdje živimo. Prijetio je da će nas sve ubiti ako ona nekome kaže što se dogodilo’, rekla je majka djevojke.

Skrivao se u planinama

Dodala je i da silovatelj nije koristio kondom, a dok je silovao njezinu kćer, pušio je marihuanu i ušmrkavao kokain. Lokalno stanovništvo kaže da ovo nije prvi takav slučaj povezan s tim muškarcem. Bilo im je dosta toga da policija uopće ne reagira pa su odlučili uzeti stvar u svoje ruke. Silovatelj se skrivao u planinama, gdje je navodno imao madrac na tlu, a okolo je bila odjeća njegovih žrtava. One su rekle da ih je presreo dok su hodale tim ruralnim dijelom, zaprijetio im nožem i za kosu ih vukao do tamo.

Iako još nije službeno identificiran, mediji prenose da se radi upravo o zloglasnom muškarcu poznatom po nadimku ‘Pasja usta’. Za silovanje ga je optužila i jedna 23-godišnjakinja iz Venezuele, no policija nije htjela zaprimiti prijavu zbog njezine nacionalnosti. Član obitelji pretučenog muškarca rekao je da je on u grad stigao prije samo nekoliko dana. ‘Nije zaslužio tako umrijeti, to je nehumano, čak i ako su sve optužbe istinite’, rekao je, prenosi Daily Mail.