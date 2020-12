UZNEMIRUJUĆE SNIMKE: Na ulicama Washingtona nastavljaju se krvavi sukobi; Izbodeno je četvero ljudi, u kritičnom stanju su

Sukob je prošao bez mrtvih, ali osim četvero izbodenih prosvjednika za koje je ured gradonačelnika priopćio da su u kritičnom stanju, ozlijeđeno je i četvero policajaca te je više od 30 ljudi uhićeno

Washington D.C. bio je poprište krvavih sukoba u subotu navečer, između militantnih Trumpovih pristaša iz pokreta Proud Boys i militantnih ljevičara iz pokreta Antifa i Black Lives Matter.

Trumpovi pristaše nahrupili su u glavni grad SAD-a u još jednom “milijunskom MAGA-maršu”, kako su ga nazvali, gdje je MAGA kratica za Trumpov slogan Make America Great Again, nakon što je prvi takav održan 14. studenoga. Pod sloganom “zaustavite krađu”, ponovo su prosvjedovali protiv ničim dokazane masovne izborne krađe u korist novoizabranog predsjednika Joea Bidena.

Ulicama ponovno zavladao kaos

Iako predsjednik na odlasku Donald Trump i dalje uvjerava svoje pristaše da je on pravi pobjednik, praktički sve tužbe o izbornim nepravilnostima koje su njegovi odvjetnici i saveznici dosad podnijeli odbačene su, uključujući onu glavnu kojom se tražilo poništavanje rezultata u četiri ključne savezne države, koju je Vrhovni sud odbio uopće uzeti na razmatranje.

No, u subotu navečer ponovno je ulicama zavladao kaos. Sukobi su ovog puta bili još krvaviji, jer je osim masovne tučnjave, uz korištenje palica, suzavca i pirotehnike i gađanje raznim predmetima, ovog puta izbodeno četvero ljudi, a jedan je i upucan, prema izvještajima i snimkama s terena, javlja The New York Times.

Sukob je prošao bez mrtvih, ali osim četvero izbodenih prosvjednika za koje je ured gradonačelnika priopćio da su u kritičnom stanju, ozlijeđeno je i četvero policajaca te je više od 30 ljudi uhićeno.

–> UPOZORAVAMO DA SU SLJEDEĆE SNIMKE UZNEMIRUJUĆE!

Neovisni reporter Benjamin Diez objavio je snimku tog incidenta između “Proud Boysa i nekoga koga su ljudi nazvali agitatorom”, kako je napisao, napominjući da nije vidio da je itko uhićen nakon napada.

Fight breaks out between a group of Proud Boys and a random person in D.C. Police move in to break up the fight and make arrests. pic.twitter.com/mgZu1pGjHW — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) December 12, 2020

Jedan od uhićenih za napad nožem je 28-godišnji Phillip Johnson, priopćila je policija, ali nije otkrila kojoj skupini je pripadao. Ipak, Proud Boys su na svojem profilu na jednoj društvenoj mreži otkrili da je jedan od izbodenih njihov član, prenosi Washington Post. Prema policijskom izvještaju, Johnson je bio napadnut, nakon čega je izbo muškarca koji ga je prvi udario u glavu nekoliko puta.

Nick Fuentes to Trump Supporters: “We are going to destroy the GOP” (for its failure to keep Trump in power) MAGA crowd chants: “Destroy the GOP! Destroy the GOP! destroy the GOP!”pic.twitter.com/SGAT9MWl13 — Johnattan F. Bilancieri (@BilancieriNews) December 12, 2020

Na jednoj snimci vidi se kako Proud Boys prolaze sporednom uličicom kako bi zaobišli policijski kordon i napadaju ljevičarske protuprosvjednike.

Trump supporters surround this car at Thomas Circle, accusing the driver and front-seat passenger of being liberals because they were wearing face masks inside of the vehicle. One Trump supporter slapped the car's side window as it sped away. pic.twitter.com/GmQFQToFrA — Kevin Lewis (@ABC7Kevin) December 13, 2020

Također, novinarka portala Daily Beast, Shauna Sowersby, objavila je na Twitteru snimku trenutka u kojem je, kako kaže, jedan do Proud Boysa ispalio hitac iz pištolja i pogodio protuprosvjednika.