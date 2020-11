‘Najteže je promatrati da ljudi još uvijek traže nešto drugo i žele magični odgovor. Ne žele vjerovati da je Covid stvaran. Njihove posljednje umiruće riječi su ‘ovo ne događa, to nije stvarno’, kazala je Jodi Doering

Medicinska sestra Jodi Doering iz hitne pomoći u Južnoj Dakoti (SAD) ispričala je u videu koji se počeo širiti društvenim mrežama svoja iskustva s nekoliko pacijenata teško oboljelih od Covida-19 koji su umirali od bolesti tvrdeći da nije stvarna. Opisala je svoj posao kao “horor film koji nikad ne završava”.

Doering je rekla da su na nju vrištali pacijenti koji su ju optuživali za korištenje “čarobnog lijeka” teda su joj više puta govorili da mora postojati još neki razlog zašto su bolesni. “Prozivaju vas i pitaju zašto morate nositi sve te ‘stvari’ jer nemaju Covid jer on nije stvaran”, kazala je.

“Ti ljudi stvarno misle da im se to neće dogoditi. A onda prestanu vikati na vas kad se intubiraju”, dodala je. “Najteže je promatrati da ljudi još uvijek traže nešto drugo i žele magični odgovor. Ne žele vjerovati da je Covid stvaran “, rekla je u intervjuu za CNN, prenosi CTV News.

Ispunjeni bijesom i mržnjom

“Njihove posljednje umiruće riječi su ‘ovo ne događa, to nije stvarno’. Kada bi trebali provoditi vrijeme sa svojim obiteljima preko FaceTimea, ispunjeni su bijesom i mržnjom. Baš me je rastužilo neku večer. Jednostavno ne mogu vjerovati da će to biti njihove posljednje misli i riječi”, rekla je.

Kaže da su neki pacijenti uvjereni da im je postavljena pogrešna dijagnoza, ponekad sugerirajući da umjesto toga imaju rak. “Čak smo imali ljude koji su rekli da misle da bi to mogao biti rak pluća. Stvarnost je takva da ste od prvog dana nekako mogli reći da ako hoda kao patka, priča kao patka, to je patka. Mrzim vam reći da imate COVID, ali to ste imali.”

