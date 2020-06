UZNEMIRUJUĆE: Djevojčicu brutalno pretukla grupa tinejdžerica; Sve su snimile i objavile na društvenim mrežama

Gnjusan napad na tinejdžericu u Melbourneu izazvao je bijes javnosti, nakon što se video snimke napada proširio društvenim medijima. Navodno se žrtva previše plaši da bi podigla optužbe protiv svojih napadača, prenosi RT.

Petnaestogodišnjakinja je čekala vlak na gradskoj stanici Južni križ kad ju je okružila grupa od oko osam tinejdžerica. Videosnimka napada prikazuje mladu djevojku kako sjedi na klupi dok je skupina djevojaka opetovano udara po glavi. Žrtva je pokušala rukom blokirati udarce, ali nije uzvratila istom mjerom.

A teen in Australia was brutally attacked by a gang of eight girls

The gang posted their videos of the beating on Snapchat to show off to their peers. The victim believes she was targeted because she spoke to a boy who one of the group ‘liked’

— RT (@RT_com) June 17, 2020