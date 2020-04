UZNEMIRUJUĆA SNIMKA IZ BIH; Migranti u grupama hodaju mjestom: ‘Nitko od njih nije testiran na koronavirus!’

‘Naši stanovnici poštuju policijski sat, ali osobe kao migranti bez imena, prezimena, dokumenta itd. hodaju normalno bez problema’

Društvenim mrežama proširila se snimka migranata koji po BiH hodaju u grupama, što je s obzirom na situaciju s epidemijom uznemirilo građane. Video je u srijedu oko 15:30 snimio Eldin Rekić koji je za Dnevnik.hr rekao da snimka dolazi iz Bihaća, točnije naselja Bakšaiš. Ispričao je da su to migranti koji se kreću u njemu nepoznatom smjeru.

Posljednjih nekoliko dana govori se o novom migrantskom centru Lipa predviđenom za prijam nekoliko tisuća osoba, navodi Rekić. No, taj centar nije osposobljen do kraja i zato migranti u njemu ne žele boraviti. Lipa se nalazi blizu Bihaća te su prizori migranata koji lutaju postali čest prizor. U Bihaću se zbog policijskog sata ljudi mogu kretati u razdoblju od 5 ujutro do 20 navečer.

“To naši stanovnici poštuju, ali osobe kao migranti bez imena, prezimena, dokumenta itd. hodaju normalno bez problema”, rekao je Rekić za Dnevnik.hr te dodao da migranti nisu testirani i da je Covid-19 nešto najblaže što mogu prenijeti.

Ispričao je da su policajci konstantno na terenu, međutim da se vidi nedostatak ljudi u policijskim redovima.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.

MIGRANTSKA KRIZA USRED PANDEMIJE KORONAVIRUSA: ‘To je trenutno najveće žarište za širenje bolesti’

IZOLIRANO VIŠE OD 700 ILEGALNIH MIGRANATA U BIH: Dosta ih se vratilo iz Slovenije pa se boje da imaju koronavirus

HOĆE LI EPIDEMIJA I MIGRANTI UNIŠTITI NAŠU NAJVAŽNIJU GRANU? Ministar uvjerava da EU sve to dobro kontrolira