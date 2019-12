UZNEMIRUJUĆA ISPOVIJEST SILOVATELJA PEDOFILA KOJI ŠIŠA SVOJE ŽRTVE: ‘To sam učinio iz osvete, dobro znam zašto, a mediji su mi uništili život. Bojim se…’

On je ispričao i da od izlaska iz zatvora ide kod psihijatra i guta lijekove, koje nikada ranije nije pio

Policijska potjera za Ninoslavom Jovanovićem, serijskim silovateljem i pedofilom iz Srbije, poznatijim po nadimku “Malčanski berberin”, traje od kada su se pojavile prve indicije da ima veze s otmicom Monike Karimanović (12) koja je nestala 20. prosinca, rano ujutro, na putu do škole.

Za njim tragaju specijalne jedinice MUP-a, nekoliko stotina policajaca, psi tragači, a teren nadlijeću i helikopteri. Iako su se već nekoliko puta pojavile informacije da je opkoljen, još uvijek ga nisu uhitili.

‘To nije bilo nasumično’

Mediji su u ožujku objavili njegovu ispovijest, kada je nakon mjeseci izašao iz zatvora. Bio je osuđen za seksualno zlostavljanje žena preko Facebooka, piše Alo. Jovanović je u svojoj jedinoj izjavi za medije iznio vrlo uznemirujuće stavove.

“Slobodno mogu reći da sam tako nešto učinio iz osvete. To nije bilo nasumično. Zašto sam to učinio, ja dobro znam. Ono što sam učinio, učinio sam. Ja sam svoj dug državi vratio, ali zašto se pravi hajka da se ja sklonim sa ulice, iz grada? Zbog toga ne mogu šutjeti”, ispričao je u ožujku bivši robijaš.

“Napravim li bilo koje krivično djelo, neka me terete, ali nema ništa od toga. Takvo djelo nikad više ne bih mogao počiniti. Obitelj bi me se odrekla, ako bih nešto slično ponovo učinio”, rekao je tada Jovanović i, kao što znamo, nije govorio istinu.

On je u razgovoru sa novinarima otkrio i da mu je u zatvoru bilo bolje nego na slobodi.

‘Rasturen mi je brak’

“Sotonizirali su me, a ja se nisam imao priliku braniti”, kaže pedofil nakon čega se počeo žaliti kao ne može naći posao da prehrani ženu i sebe:

“Meni je zbog pisanja medija rasturen brak i ne volim da upiru prstom u mene. Zato sada 13 kilometara do Niša idem biciklom, a ne autobusom. Uđem u autobus, čujem iza sebe, ogovaraju me. I stvarno se bojim za svoju sigurnost, jer mi svatko na ulici može bilo što napraviti, a ja se ne smijem braniti”, rekao je Ninoslav, koji je osam mjeseci nakon ovih reči ugrozio život nedužne devojčice Monike, čija se sudbina i dalje neizvesna.

On je ispričao i da od izlaska iz zatvora ide kod psihijatra i guta lijekove, koje nikada ranije nije pio:

“Od svega mi je najviše krivo što mi je obitelj trpjela zbog te hajke”, rekao je Ninoslav.

Zlostavljali ga kao dječaka

Rođaci Ninoslava Jovanovića ranije su pričali da je on kao dječak bio zlostavljan:

“Puno puta je dobio batine kao mali, a to se nastavljalo i kad je izrastao u momka. Događalo se da djevojčice nahuškaju dečake na njega, pa ga oni prebiju. I majka ga je puno tukla i maltretirala. Zatvarala ga je u mračnu sobu, šišala… S druge strane, on je maltretirao svog devet godina mlađeg brata. Vezivao ga je za kvaku, zaključavao u podrum, vezanog konopcem ga je spuštao sa krova do ulaza u kuću… Mislimo da se sve ovo događa iz neke osvete majci i djeci iz sela koja su ga maltretirala, ali ovo što radi je izopačeno”, ispričala je svojevremeno rođakinja i dodala da je Jovanović liječen od poremećaja ličnosti.