UZNEMIRUJUĆ PRIZOR: Iz kipućeg auta spasili bebu čiji su se roditelji predozirali: ‘Ležali su na tlu, koža im je bila ljubičasta’

Asher je fotografije incidenta objavio na Facebooku, gdje su one brzo privukle pažnju korisnika

Muškarac iz Ohija dobio je mnoštvo kritika nakon što je na svom Facebooku objavio fotografije dvoje roditelja koji su se vjerojatno predozirali na parkiralištu dok je s njima u automobilu bilo dijete. Eric Asher (43) spasio je u petak dijete u predjelu Ohija nakon što su se njegovi roditelji, čiji je identitet poznat redakciji InsideEditiona, najvjerojatnije predozirali u parkiranom automobilu.

“Vozili smo se cestom kada sam bacio pogled udesno i ugledao muškarca i ženu kako leže na tlu. Kasnije smo vidjeli da su u licu ljubičasti”, ispričao je Asher za InsideEdition. Dodao je da su zatim ugledali dijete na stražnjem sjedalu i brzo ga izvukli van.

Ljudi ih osudili

“Dijete je bilo obliveno znojem. Dali smo mu vode, to je bio naš prioritet”, rekao je Asher. Netko od drugih prolaznika nazvao je Hitnu pomoć. Asher je fotografije incidenta objavio na Facebooku, gdje su one brzo privukle pažnju korisnika. Zbog toga su on i zaručnica pretrpjeli strašne kritike jer su podijelili te uznemirujuće prizore.

ŠTO JE UZROK SMRTI MLADIĆA (26) NA ULTRI? Dobio epileptični napadaj, u bolnici ga reanimirali, otkriveno što su mu liječnici pronašli u krvi

“Jedino što smo željeli postići objavom bilo je podići svijest. Imam obitelj i prijatelje koji svakodnevno umiru uslijed ove epidemije. Samo smo htjeli da ljudi znaju što se događa u našem društvu. Nismo očekivali da će sve postati viralno”, objasnio je Asher.

U pitanju nije bila droga?

Dotični su roditelji kažnjeni zbog ugrožavanja djeteta i uvjetno su pušteni na slobodu. Iz policije nisu željeli komentirati slučaj, a Asher je otkrio da ga je poslije nazvala djetetova majka i zahvalila mu što je spasio njezinu kćer.

“Rekli su kako su čisti već dvije godine te da troše odobreni lijek, zbog kojega im je pozlilo. Počeli su povraćati i to je imalo gori učinak nego droga”, prepričao je Asher. Dijete se trenutno nalazi u skrbi drugog člana obitelji, a Asher, i sam otac malenog djeteta, kazao je kako mu je drago “što se našao u pravo vrijeme na pravom mjestu”.