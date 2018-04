UŽIVO, ZUCKERBERG SVJEDOČI PRED AMERIČKIM SENATOM: ‘Ja sam odgovoran za to što se dogodilo. Žao mi je…’

‘Ja sam pokrenuo Facebook i ja sam odgovoran za to što se dogodilo. Žao mi je. Moramo to ispraviti. Imamo odgovornost ne samo da napravimo alat, već da se on koristi za pozitivne stvari. Dok god vodim Facebook, oglašivači neće imati prednost pred korisnicima.’

Osnivač Facebooka Mark Zuckerberg svjedoči pred američkim senatom nakon otkrića skandala s tvrtkom Cambridge Analytica, u kojem su procurili osobni podaci milijuna korisnika Facebooka, a u korist predsjedničke kampanje Donalda Trumpa. Cambridge Analytica je tvrtka za političke konzultacije povezana s kampanjom američkog predsjednika, koja je prikupila podatke 87 milijuna korisnika te društvene mreže.

Zuckerberg je rekao da su propusti u postavkama privatnosti njegova odgovornost.

‘Sada je jasno da nismo učinili dovoljno da bismo spriječili štetu’, rekao je Zuckerberg.



‘Istražujemo što je sve Cambridge Analytica činila. Iskorištavala je podatke koje su ljudi sami objavljivali. Prvo su nam obećali da su obrisali te podatke, a naknadno smo doznalo da to nije istina. Pozvali smo na potpunu reviziju njihova poslovanja. Suspendirat ćemo sve tvrtke i aplikacije za koje otkrijemo da koriste podatke korisnika bez ovlasti. Oglašivači i reklamne agencije nikada mi neće biti važniji od korisnika. Suočavamo se s brojnim problemima oko privatnosti, sigurnosti i demokracije. No, želio bih podsjetiti kako smo došli do ove točke. Facebook je idealistički projekt. Želio je spojiti ljude. Ja sam pokrenuo Facebook i ja sam odgovoran za to što se dogodilo. Žao mi je. Moramo to ispraviti. Imamo odgovornost ne samo da napravimo alat, već da se on koristi za pozitivne stvari. Dok god vodim Facebook, oglašivači neće imati prednost pred korisnicima’, rekao je Zuckerberg.