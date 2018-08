UŽASNO SVJEDOČANSTVO 15-GODIŠNJAKINJE: ‘Anđela (19) me u sobi učila kako da postanem prostitutka, mučili su me’

Sebastijan Beganaj (23) i Šaban Begani (31) iz Kragujevca više od godinu dana prisiljavali su 15-godišnjakinju da se bavi prostitucijom. Razlog je bio taj što im brat djevojčice duguje novac koji nije mogao vratiti.

Maloljetnica je policiji ispričala kako su joj muškarci našli i devetnaestogodišnju mentoricu koja ju je ‘učila poslu’.

“Anđela Petrović (19) u sobi me učila kako da postanem prostitutka. Kada sam imala prvu mušteriju čak je bila sa mnom da me usmjerava. Ona se već četiri godine bavi prostitucijom. Kada sam imala manje posla onda sam zadovoljavala Sebastijana. Tukli su me i mučili. S mušterijama nisam imala problema”, ispričala je djevojka inspektorima.

Kaže kako je Sebastijan nekad snimao nju i klijente.

“Kada god sam se pokušala izvući iz njihovih kandži, on bi me pozvao u sobu i pokazivao snimke. Govorio mi je da će ih pustiti u javnost”, dodala je maloljetnica.

Imala je desetak mušterija koje su imale oko 60 godina te su svi tvrdili da nisu znali da ona nema 18 godina, piše Blic.