UŽASAVAJUĆE SNIMKE PRAVE POŠASTI: Miševi se penju po zavjesama, skaču na ljude u snu i grizu ih; Šteta se zbraja u milijardama…

Zbog najezde miševa, australski poljoprivrednici duž istočne obale, zbrajaju ogromnu štetu u svojim usjevima. Šokantne razmjere pošasti otkrila je mapa aplikacije Mouse Alert, a na karti je prikazan veliki crveni krug duž 1000 kilometara istočne obale što znači da je na tom području zabilježen velik broj glodavaca, javlja Express.

Najezda miševa nastavlja se širiti zbog savršenih uvjeta za glodavce stvorene obilnim kišama nakon vrućeg i suhog vremena. Xavier Martin, uzgajivač žita iz ravnice Liverpool u Novom Južnom Walesu, rekao je da ljudi stavljaju “noge” svojih kreveta u kante s vodom kako bi miševe držali podalje. No, Martin kaže da se miševi penju po zavjesama ne bi li se spustili na krevete i grizli ljude dok spavaju.

Mice are still causing nightmares for farmers and rural communities in many parts of NSW, as evidenced by this friday night footage from a family farm near Gilgandra#nswfarmers #miceplague pic.twitter.com/Xe8yiBVFRm

