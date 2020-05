TRUMP PRIJETI LJUDIMA KOJI PROSVJEDUJU ZBOG UBOJSTVA CRNCA: ‘Prijeđete li ogradu Bijele kuće, čekaju vas najopasniji psi, i nešto još gore’

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je rekao prosvjednicima da bi mogli biti “dočekana s najopasnijim psima i najopasnijim oružjem koje sam vidio” ako prijeđu ogradu Bijele kuće.

U nizu objava na Twitteru Trump je također pozvao svoje pristaše da se okupe ispred zgrade izvršne vlasti, rekavši, “VEČERAS JE, KOLIKO RAZUMIJEM, MAGA VEČER U BIJELOJ KUĆI???”. MAGA je skraćenica Trumpova slogana: “Make America Great Again”, odnosno “Učinimo Ameriku ponovno velikom”.

….have been greeted with the most vicious dogs, and most ominous weapons, I have ever seen. That’s when people would have been really badly hurt, at least. Many Secret Service agents just waiting for action. “We put the young ones on the front line, sir, they love it, and….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020