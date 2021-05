U blizini talijanskog jezera Maggiore u okolici grada Strese, došlo je do nesreće na žičari. U padu jedne od kabina poginulo je najmanje devet osoba. Prema prvim informacijama, u kabini žičare bilo je 11 osoba, a među njima je navodno bilo i djece.

Među ozlijeđenima je, prema neslužbenim informacijama dvoje djece u dobi od 5 i 9 godina te su oba mališana kritično, a po njih je stigao helikopter kako bi ih prebacio u bolnicu u Torinu.

The tragedy on the mountain overlooking the Piedmontese shore of Lake Maggiore Firefighters and mountain rescue vehicles on site. A tow line broke. There were 11 people in the crashed cabin #CableCarIT #Piedmont #Stresa https://t.co/MNNQbheGmK

