UŽAS: TURISTI SU BILI NA RUBU KRATERA U TRENUTKU ERUPCIJE! Sve se vidjelo u prijenosu uživo, slika se samo zamračila…

U trenutku erupcije vulkana na Novom Zelandu grupa turista nalazila se kod ruba kratera

Na Novom Zelandu, blizu istočne obale Sjevernog otoka, erumpirao je vulkan, nakon čega je petero osoba izgubilo život, mnogi su ozlijeđeni, a nekoliko je nestalo, priopćila je policija. Nekoliko trenutaka prije erupcije turisti su hodali unutar ruba kratera vulkana Bijeli otok. Policija je priopćila da su spašene 23 osobe, ali su upozorili da uvjeti ometaju spašavanje. Novozelandska vojska trenutačno pomaže policiji, javlja BBC.

Čak 20 osoba je ozlijeđeno te prevezeno u bolnicu s različitim opeklinama. Očekuje se da bi se broj mrtvih mogao i povećati, a postoji opasnost i od daljnjih erupcija vulkana. Područje je nesigurno, javlja Daily Mail.

Bijeli otok, također poznat kao Whakaari, jedan je od najaktivnijih vulkana u zemlji. Unatoč tome, otok koji je u privatnom vlasništvu turističko je odredište s čestim dnevnim izletima i živopisnim letovima. Erupcija Bijelog otoka započela je oko 14.11 po lokalnom vremenu. Posjetitelj Michael Schade, koji je bio na brodu koji je napuštao otok nakon jutarnjeg obilaska, snimio je gusti oblak pepela i dima za vrijeme erupcije vulkana.

EKSPLOZIVNA ERUPCIJA VULKANA NA NOVOM ZELANDU: Ima mrtvih i ozlijeđenih ljudi, a nekoliko je nestalih: ‘Moj Bože…’

Šokantan prizor

Za BBC je rekao da se nalazio kod kratera samo 30 minuta prije erupcije. “Bilo je još uvijek sigurno, ali su nastojali ograničiti veličinu grupe ljudi koji posjećuju vulkan.”

Opisujući erupciju, rekao je: “Upravo smo se ukrcali na brod… onda je netko pokazao i ugledali smo je. Jednostavno sam bio šokiran. Čamac se okrenuo natrag i zgrabili smo neke ljude koji su čekali na pristaništu.”

Drugi svjedok, Brazilac Allessandro Kauffmann, za dlaku je izbjegao erupciju. “Danas su bila dva obilaska ovog vulkana. Jedna ekskurzija je bila naša, koja je bila prva. Otišli smo pet minuta prije erupcije vulkana”, objavio je na Instagramu. “Ova druga tura koja je stigla odmah nakon, nažalost nije uspjela otići na vrijeme, a bilo je i nekih ljudi koji su zadobili ozbiljne opekline.”

Prijenos uživo iz vulkana pokazao je grupu posjetitelja unutar kratera prije nego što su slike zatamnile.

Veliki broj turista na otoku

Novozelandska premijerka Jacinda Ardern rekla je da na otoku ili oko njega postoji “veliki broj” turista, kako s Novog Zelanda, tako i iz inozemstva. “Znam da postoji ogromna briga i tjeskoba za one čiji su najbliži bili na otoku u to vrijeme – i mogu ih uvjeriti da policija čini sve što mogu”, rekla je. Dodala je da je policija pokrenula operaciju potrage i spašavanja, ali padanje pepela ometalo je pokušaje dolaženja do mjesta erupcije.

Snage obrane Novog Zelanda trenutačno pomažu u akciji spašavanja zajedno s policijom. Vojni zrakoplov izvršio je nadzor, a dva helikoptera i “osoblje” spremni su pomoći. Policija je u početku rekla da je na otoku ili u blizini otoka bilo 100 ljudi, no kasnije su smanjili taj broj na 50.

Dio putnika je s krstarenja brodom Ovation of the Seas, u vlasništvu Royal Caribbean. Trenutačno se nalazi u luci Tauranga, obalnom gradu u blizini otoka White. Australijski premijer Scott Morrison rekao je da su Australci “zatečeni ovim groznim događajem”.

Podignuta razina opasnosti

Državna služba za potrese i vulkane GeoNet podigla je razinu opasnosti za Bijeli otok u studenome, zbog povećane vulkanske aktivnosti. Prošloga tjedna je vulkanolog GeoNeta Bard Scott u izvještaju naveo kako se umjerene vulkanske aktivnosti nastavljaju na Bijelom otoku, dok je značajna količina dima, pare i mulja opažena kod otvora vulkana.

Vulkan na Bijelom otoku, poznat pod nazivom Whakaari na maorskom, jedan je od najaktivnijih na Novom Zelandu i popularna je turistička destinacija. Posljednja smrtonosna erupcija dogodila se 1914., kada je poginulo 12 rudara.