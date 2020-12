UVODE ‘PROPUSNICE ZA SLOBODU’? Za slobodno kretanje ljudi bi dobili digitalni kod kojim dokazuju da su negativni na Covid

Velika Britanija istražuje mogućnost uvođenja digitalne potvrde, koja dokazuje da je osoba negativna na koronavirus, kao uvjet za kretanje javnim mjestima

Britanska vlada angažirala je dvije tvrtke da istraže kako bi se nacionalna baza podataka rezultata testova na Covid-19 mogla iskoristiti za omogućavanje pristupa javnim mjestima samo onim osobama koje nisu oboljele, pokazuju podaci iz ugovora, prenosi RT.

Tvrtke Netcompany UK i The Hub Company dobile su ugovore u vrijednosti od 42.000 i 36.000 funti za rad na „Covid-19 potvrda/putovnica MVP [minimalno održivi proizvod]“. Daily Mail je prvi izvijestio o evidencijama koje su objavljene prošlog tjedna.

Prema predloženom sustavu, ljudima bi se dodjeljivali pojedinačni QR kodovi (tip matričnog barkoda) koji upućuju na nacionalnu bazu podataka s rezultatima testa na koronavirus. Javna mjesta kao što su pubovi, škole i radna mjesta mogla bi tako skenirati kod kako bi, prije nego što dopuste ulazak, provjerila profil koji uključuje fotografiju i dobila potvrdu da posjetitelj nema Covid-19.

‘Propusnica za slobodu’

Ideju da se sudjelovanje u društvenom životu nekako poveže sa koronavirusnim statusom plasirale su razne vlade još od početka pandemije. Britanska verzija, kako je izvijestio Telegraph u studenom, predviđa “propusnicu za slobodu” koja se izdaje onima koji u dobiju dva negativna testa u tjedan dana.

Logističke poteškoće s masovnim testiranjima i činjenica da se pacijenti koji su se oporavili mogu ponovno zaraziti do sada su onemogućavale praktičnu provedbu. No, uvođenje cjepiva vratilo je ideju ponovno u središte pozornosti. Neke države poput Izraela i Irske planiraju dati privilegije cijepljenim ljudima, ali u Velikoj Britaniji postoji snažna odbojnost javnosti prema ovom pristupu. Kritičari kažu da bi to stvorilo društvo “apartheida” koje diskriminira one koji izbjegavaju cijepljenje.

Vlada Borisa Johnsona više je puta izjavila da ne planira propisati obvezno cijepljenje protiv Covida-19, ni izravno ni prisilom. dužnosnici upozoravaju da će oni koji se cijepe dobiti potvrdu, ali da se ona neće moći koristiti kao neka vrsta ulaznice za nogometnu utakmicu ili pub.

Izvori iz Ministarstva zdravstva rekli su za Daily Mail da istraživački rad otkriven u ugovorima ne znači da će sustav biti uskoro uveden te da se ne planira njegovo povezivanje s evidencijama o cijepljenju. “Ne planira se uvođenje putovnica o imunitetu”, rečeno je. No, čini se da skeptici ne vjeruju u vladine namjere i vide ugovore kao nagovještaj mračne budućnosti u Velikoj Britaniji s vladom koja nadzire i umanjuje ljudske slobode, piše RT.

