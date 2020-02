UŠUTKALI SU KINESKOG LIJEČNIKA KOJI JE POKUŠAO SPASITI ŽIVOTE: ‘Samo sam želio upozoriti na koronavirus, a onda se i meni to dogodilo’

Kineski liječnik pokušao je spasiti živote obavijestivši svoje kolege o koronavirusu, ali ga je policija ušutkala

30. prosinca Li Wenliang iznenadio je senzacijom svoju grupu bivših studenata medicinske škole na popularnoj kineskoj aplikaciji za razmjenu poruka WeChat: sedmoro pacijenata s lokalne tržnice morske hrane ima dijagnozu bolesti slične SARS-u te je stavljeno u karantenu u njegovoj bolnici. Li je objasnio da je, prema ispitivanju koje je vidio, bolest bila koronavirus – velika obitelj virusa koja uključuje teški akutni respiratorni sindrom (SARS), javlja CNN.

“Samo sam želio upozoriti moje bivše kolege sa sveučilišta da budu oprezni”, rekao je Li, 34-godišnji liječnik koji je radio u kineskom gradu Wuhanu, epicentru smrtonosne epidemije koronavirusa. Rekao je to svojim prijateljima kako bi privatno upozorili svoje voljene. No, za samo nekoliko sati snimke zaslona njegovih poruka postale su viralne, a njegovo ime nije nije bilo zamagljeno. “Kada sam ih vidio kako kruže internetom, shvatio sam da je to izvan mog nadzora i da ću vjerojatno biti kažnjen”, rekao je Li.

Ubrzo nakon što je objavio poruku, policija u Wuhanu je optužila Lija za potpirivanje glasina. Bio je jedan od nekoliko liječnika na meti policije zbog pokušaja otkucavanja informacija o smrtonosnom virusu i “širenja društvenog nereda” u ranim tjednima epidemije. Li je morao potpisati izjavu u policiji u kojoj priznaje svoj “prekršaj” i obećaje da neće činiti daljnja “protupravna djela.” Srećom, Li je pušten iz policijske stanice nakon sat vremena.

HOROR SNIMKA IZ EPICENTRA ZARAZE! Potajno snimio hrpe vreća s mrtvim tijelima, ali i smrt pacijenta: ‘Nema znakova života…’

I sam se zarazio

Od tada je virus odnio najmanje 425 života te se od njega razbolilo više od 20.000 ljudi širom svijeta, uključujući i samog Lija Wenlianga. Iz kreveta za intenzivnu njegu u bolnici, Li je rekao za CNN da mu je u subotu potvrđeno da je zaražen koronavirusom. Njegova dijagnoza izazvala je bijes u Kini, gdje raste butn protiv državne cenzure oko bolesti te početnog odgađanja upozorenja javnosti o smrtonosnom virusu.

Nakon što je pušten iz policije, oftalmolog se vratio na posao u središnju bolnicu Wuhan osjećajući se bespomoćno. Rekao je kako nije ništa mogao učiniti i da se morao pridržavati službene linije priče. 10. siječnja, nakon što je nesvjesno liječio pacijenta koronavirusom, Li je počeo kašljati te je sljedećeg dana dobio vrućicu. Hospitaliziran je 12. siječnja. Sljedećih dana Lijevo se stanje toliko pogoršalo da je primljen na odjel intenzivne njege gdje je započeto liječenje kisikom. 1. veljače test je pokazao da je pozitivan na koronavirus.

Dok se oporavlja u karanteni, Li je rekao kako je osjetio olakšanje nakon što je pročitao komentar Vrhovnog suda koji je kritizirao policiju Wuhana zbog kažnjavanja onih koji su širili glasine o virusu te je to uzeo kao znak da se središnja vlada protivi oštrog kažnjavanja.

KINEZ ZAVRŠIO U IZOLACIJI U HERCEGOVINI: Radio je na cesti 17 kilometara od granice s Hrvatskom

KORONAVIRUS STIGAO I U SUSJEDNU BIH? U tuzlanskoj bolnici hospitalizirali dijete, njegovo stanje intenzivno se prati