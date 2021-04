USRED KORONE, ČAK 40 TISUĆA TURISTA NAVALILO NA MEDITERANSKI OTOK: ‘Osjećam se pomalo nelagodno, ljudi su me poprijeko gledali’

Ljudi ipak nisu bezbrižni budući da se moraju pridržavati mjera, ali i domaćini su u strahu od ponovnog širenja zaraze

Preko Uskrsa njemački turisti su pohrlili na Mallorcu unatoč raspravama u Njemačkoj treba li trenutno putovati ili ne. Ali na ovom otoku turisti nisu tako bezbrižni. A i domaćini su u stalnom strahu.

Elaine (26) i Enrico (28) se osjećaju pomalo nelagodno što mogu ležati na plaži i uživati na suncu, dok broj zaraženih koronavirusom u njihovoj domovini vrtoglavo raste. Lockdown je produžen a turizam u samoj Njemačkoj još uvijek nije moguć. “Morali smo izaći iz zemlje i negdje otputovati”, kažu ovo dvoje mladih iz Berlina za Deutsche Welle, ne želeći otkriti svoje prezime. “Poprijeko vas gledaju kad kažete da idete na Mallorcu”. Zato gotovo nikome nisu ni govorili o svojim planovima za odmor. “O tome smo obavijestili samo užu obitelj”, kažu oni. “Rekli su nam da smo teški egoisti”.

I jedan par iz okolice Münchena želi ostati anoniman. “Dugo smo razmišljali da li da ipak odemo na Malorcu”, kažu. “Dok se virus ne iskorijeni.” Na kraju, međutim, želja za vožnjom bicikla po otoku je prevladala.

More hladno, plaže puste…

Voda je i dalje hladna, a plaže na Mallorci su prilično puste. Jedan turist iz Aachena nema razumijevanja za rasprave u posljednjih nekoliko dana o putovanjima na Mallorcu, na koje se spontano odlučilo tisuće njemačkih turista. “Što se tiče rasprave u Njemačkoj, ona ne odgovara stvarnosti. “Ovdje nigdje nema zabave”, kaže on, pokazujući na zloglasne “Ballermann” barove, okupljalište njemačkih turista, koji su zapravo još uvijek zatvoreni i zakucani daskama. Otvoreno je samo nekoliko restorana i kafića. Goste služe na terasi do 17 sati. Nakon toga je “fajrunt”.

Strogim mjerama protiv korone poput ovih, vlada na Balearskom otoku nedavno je uspjela smanjiti incidenciju odnosno do te mjere da je savezna vlada u Berlinu 14. ožujka ukinula upozorenje za putovanje na Mallorcu, a time i obavezu karantene, skidajući s otoka oznaku rizičnog područja. Nakon toga su turoperatori ponudili više letova, što je rezultiralo spektakularnim porastom broja rezervacija. I dalje postoje ograničenja kontakata, obaveza nošenja zaštitne maske i policijski sat – između 22 sata i 6 sati ujutro. Putovanja unutar zemlje bez jakog razloga također su trenutno zabranjena u Španjolskoj.

Strah od ponovnog povećanja zaraze

Međutim, to što se sve više stranih turista odmara na Mallorci, za otočku vladu je nož s dvije oštrice. Ogroman je strah od ponovnog povećanja broja zaraza. Zbog toga se strogi propisi odnose i na turiste. Svaki od njih mora po dolasku pokazati negativni PCR test, a prije povratka kući i negativni antigenski test, čak i ako se Mallorca više ne smatra rizičnim područjem. “Ako bih morao stalno poštivati ove mjere kad idem na odmor, to bi me živciralo”, kaže Enrico dok skida pijesak s nogu. “Ali ovaj put smo to prihvatili.”

Nekoliko ulica dalje, Tina Ferrer dočekuje turiste. Autobus je upravo stao ispred hotela Riu Festival i putnici se prijavljuju na recepciji. Direktorica im sama pokazuje put i objašnjava higijenski koncept: Dezinficirajte ruke, držite razmak, nosite masku! Kamera, osjetljiva na toplotu, na ulazu pokazuje ako neki od gostiju ima povišenu temperaturu. U roku od nekoliko dana, broj gostiju se više nego udvostručio, kaže Tina Ferrer. Ali neizvjesnost je i dalje velika. “Nijemci više vole rezervirati svoj odmor godinu dana unaprijed”. To se tijekom pandemije promijenilo. Sad bi većina htjela doći spontano. Da bi uklonio posljednje sumnje potencijalnih turista, Riu nudi besplatno otkazivanje aranžmana. “To je naravno rizik za nas, ali nema drugog načina”.

Nalet turista je poput laganog povjetarca

U hotelima na Mallorci preko uskrsnih praznika boravi 40.000 njemačkih turista. Zvuči mnogo, ali nije. U uskršnjem tjednu 2019., dakle prije korone, je na aerodrom u Palmi sletjelo više od milijun putnika. Navala turista može se usporediti s laganim povjetarcem.

Barem tako na stvari gleda Juana Sánchez. Ona radi u trgovini sa suvenirima tik uz katedralu u glavnom otočkom gradu Palma de Mallorci i prilično je očajna. “Danas nisam prodala ništa, baš ništa”, kaže ona. Više od godinu dana nije ništa zaradila. “Sve vidim crno. Idemo u propast.”

Odsustvo turista teško je pogodilo gospodarstvo Mallorce. Hotelijeri, ugostitelji, maloprodaja i druge privredne grane, koje su u velikoj mjeri ovisne o turizmu, mjesecima oslikavaju situaciju u najcrnjim bojama. Stotine kompanija suočene su sa stečajem, a broj nezaposlenih je na rekordnoj razini. Kada nema turista, na Mallorci gotovo sve stane. Prošle godine broj turista bio je 80 posto manji u odnosu na prethodnu godinu.

