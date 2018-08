USRED AMSTERDAMA LIKVIDIRAN HRVAT: Sjedio je za stolom u restoranu kad mu je prišao egzekutor i hladnokrvno ga upucao u glavu

62-godišnji Hrvat s nizozemskom putovnicom, Ivan Serdarušić, ovog je ponedeljka ubijen usred Amsterdama u incidentu koji izgleda kao tipično mafijaško ubojstvo.

“Nizozemska policija odmah nakon događaja obavijestila je hrvatsku policiju i zatražila suradnju u istrazi”, rekla je Jutarnjem listu u subotu Jelena Bikić iz Službe za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova. Nizozemski mediji, konkretno amsterdamski portal Het Parool, tvrdi da se Ivan Serdarušić već dulje vrijeme bavio poslovima s drogom, što policija za sada smatra i glavnim motivom njegovog ubojstva.

Ostali brojni tragovi

Nizozemski mediji tvrde kako Serdarušić nije bio poznat u kriminalnom miljeu Amsterdama, no da bi njegova smrt ipak mogla biti povezana s trgovinom drogom. Ubojica je navodno ostavio brojne tragove, ali ga policija ipak nije još uspjela pronaći.

Serdarušić je ručao u restoranu u amsterdamskoj Beethovenovoj ulici kad ga je egzekutor upucao u glavu pištoljem s prigušivačem, a potom otišao iza ugla. Ubojica je opisan kao izrazito mišićav muškarac visok oko 160 centimetara. Hitna pomoć je ubrzo stigla, ali Serdarušić je u bolnici podlegao ozljedama. Prilikom bijega ubojica je bacio oružje s prigušivačem, bež šešir, crnu torbicu za prijenosne uređaje, rukavice i bijelo-plavu košulju. Policija je ustanovila kako je nekoliko minuta nakon zločina ubojica je bio u blizini Koningspleina u središtu grada, a pretpostavlja i da je unajmio hotelsku sobu u blizini amsterdamskog glavnog kolodvora.

Vlasnik restorana u kojem je ubijen Serdarušić medijima je izjavio kako je on bio njihov redoviti gost, ali da ga nije poznavao. “Bio je samo jedan od pet tisuća naših gostiju koliko ih mjesečno prođe kroz lokal, a 99 posto naših gostiju su normalni, radni ljudi iz našeg susjedstva.”

“U šoku smo. Upravo se sa suprugom vraćam iz Amsterdama jer smo morali organizirati prijevoz tijela. O ubojstvu oca obavijestila me nizozemska policija. Rekli su mi samo da imaju neke tragove, ali da mi u interesu istrage ne mogu ništa reći. Moj otac je već više od 30 godina živio u Amsterdamu, imao je nizozemsko državljanstvo, tamo je radio”, rekao je jedan od dvojice sinova. Njegovi su se roditelji razveli prije 30 godina, otac je dolazio u Hrvatsku ali oni navodno nisu puno znali o njegovim poslovima.

Bivša supruga i zločinačka organizacija

Bivša supruga ubijenog je Mirjana Mikulić, poznata sa suđenja tzv. zločinačkoj organizaciji početkom 2000-ih koja je bila jedna od “krunskih svjedokinja” tužiteljstva. Naime, ona je iz veze s poduzetnikom Hrvojem Petračem imala izvanbračnu kćer koju Petrač nije htio priznati. Zato joj sudsko vijeće nije vjerovalo kad je slagala hijerarhijsku piramidu “zločinačke organizacije” prema kriteriju autoriteta, novca i moći, jer je o tome pričala na temelju osobnih zapažanja.

Mikulić je vodila nekoliko sudskih postupaka protiv Hrvoja Petrača, među ostalim i za utvrđivanje očinstva. Postupak je pravomoćno okončan povoljno za Mikulić pa je Petraču bilo sudski dokazano da je otac djeteta i da mora plaćati 3150 kuna alimentacije za kćer iz njihove veze rođenu 1996. godine, a odbijen je dio tužbe kojim je Mikulić od Petrača tražila 35.000 kuna mjesečno s kamatama.

No sve se to događalo kad Ivan Serdarušić više nije bio u braku s Mirjanom Mikulić i kad je već napustio Hrvatsku i imao novi život u Nizozemskoj. Nizozemski mediji sumnjaju da je Serdarušićeva likvidacija povezana s trgovinom droge. Činjenica da je izvedena na ovaj način, pred brojnim svjedocima i usred dana, ukazuje na to da je nekome očito bilo jako stalo da Ivan Serdarušić bude likvidiran.

