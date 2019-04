USKORO KRAJ TRGOVINSKOG RATA KOJI JE POTRESAO SVJETSKU EKONOMIJU? ‘Blizu smo postizanju sporazuma s Kinom’

“Dogovorili smo se o nekima od najtežih pitanja”, rekao je Trump i dodao da je jedno od neriješenih pitanja i plana provedbe sporazuma

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su Sjedinjene Države i Kina vrlo blizu postizanja trgovinskog sporazuma te da bi on mogao biti objavljen u roku od četiri tjedna, ali je istodobno upozorio Peking da će biti vrlo teško nastaviti trgovinu, ne postigne li se sporazum.

Trump je novinarima u Bijeloj kući, na početku sastanka sa zamjenikom kineskoga premijera Liu Heom, rekao da je postignut dogovor o nekim od težih točaka sporazuma, ali da još postoje razlike koje treba premostiti.

“Jako smo blizu postizanju sporazuma. To ne znači da je on postignut, jer nije, ali svakako smo mu sve bliže”, rekao je Trump u Ovalnom uredu.

‘Uskoro ćemo objaviti nešto monumentalno’

“I čini mi se da ćemo za četiri tjedna, manje ili više, koliko god vremena trebalo, moći objaviti nešto monumentalno”, dodao je.

Trump je rekao da će se, bude li postignut sporazum, sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Dvije su zemlje uključene u vrlo intenzivne pregovore kako bi se prekinuo višemjesečni trgovinski rat koji je uzdrmao svjetska tržišta.

Trump je odbio reći kako će sporazumom biti riješeno pitanje američkih carina na uvoz robe vrijedan više od 250 milijardi dolara. Kina želi ukidanje carina, dok se američki dužnosnici, barem za sada, oklijevaju odreći te poluge u pregovorima.

Na pitanje kakve će koristi Kina imati od sporazuma, Trump je rekao da će on biti “sjajan za Kinu, po tome što će Kina nastaviti trgovati s SAD-om”.

Trgovina vrijedna 660 milijardi dolara

Trgovina između SAD-a i Kine, dviju najvećih svjetskih ekonomija, prošle je godine bila vrijedna ukupno 660 milijardi dolara – 540 milijardi dolara odnosilo se na uvoz iz Kine, a 120 izvoz u Kinu.

S druge strane, Liu He rekao je da je u razgovorima postignut “velik napredak”, s obzirom na to da se Trump uključio u njih te je izrazio nadu da će razgovori dovesti do “dobrih rezultata”.

Kineska državna agencija izvijestila je da je kineski predsjednik Xi Jinping pozvao na “brzo zaključivanje pregovora” o trgovinskom sporazumu između njegove zemlje i SAD-a.

Američki predstavnik za trgovinu Robert Lighthizer, koji vodi pregovore u ime Trumpove administracije, rekao je da još postoje “velika, velika pitanja” koja se mora riješiti te je pohvalio Liuovu predanost reformama u Kini.

Ostaju problemi carine i krađe intelektualnog vlasništva

Na pitanje o preostalim problemima u pregovorima, Trump je spomenuo carine i krađu intelektualnog vlasništva. Rekao je da će s Liuom razgovarati o carinama.

“Dogovorili smo se o nekima od najtežih pitanja”, rekao je Trump i dodao da je jedno od neriješenih pitanja i plana provedbe sporazuma.

Lighthizer i ministar financija Steven Mnuchin ovoga tjedna u Washingtonu razgovaraju s kineskim izaslanstvom, nakon prošlotjednoga sastanka u Pekingu. Ovaj krug razgovora nastavit će se i u petak, a možda i duže.