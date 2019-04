UŠAO U NEWYORKŠKU KATEDRALU S DVA KARNISTERA BENZINA I UPALJAČIMA: Samo dva dana nakon požara u katedrali Notre Dame

Policajci su čovjeka nakon ispitivanja priveli, rekao je John Miller iz odjela njujorške policije za obavještajne i protuterorističke djelatnosti

Tridesetsedmogodišnji muškarac optužen je u četvrtak za pokušaj podmetanja požara, bezobzirno ugrožavanje i neovlašten ulazak nakon što je ušetao u katedralu sv. Patrika u New Yorku s dva puna kanistera benzina, tekućinom za upaljače i upaljačima, izvijestila je policija.

Incident se dogodio dva dana nakon požara koji je teško oštetio parišku katedralu Notre Dame uzrokujući globalni šok i tugu. Taj požar je najvjerojatnije bio nesretan slučaj, ali je u tijeku velika istraga.

Dužnosnik policijske uprave New Yorka rekao je u četvrtak da je Marc Lamparello optužen za pokušaj podmetanja požara i bezobzirnog ugrožavanja drugog stupnja te neovlaštenog ulaska nakon što je u srijedu ušao u rimokatoličku katedralu u središtu Manhattana oko 20 sati i suočio se s čuvarom.

Kad se okrenuo u namjeri da izađe, benzin se prolio po podu, a čuvari su obavijestili policiju koja je stajala vani.

I ranije je uhićivan

Lamparello je stanovnik New Yerseyja i član Odsjeka za filozofiju na Gradskom sveučilištu New Yorka. Lokalni mediji su izvijestili kako je ranije uhićivan u New Jerseyu zbog smetanja posjeda, dok nema zapisa o ranijim uhićenjima u New Yorku, navode iz policije.

Policajci su čovjeka nakon ispitivanja priveli, rekao je John Miller iz odjela njujorške policije za obavještajne i protuterorističke djelatnosti.

“Čovjek koji ušeta u slavnu lokaciju poput katedrale sv. Patricka noseći preko četiri galona benzina (preko 15 litara), dvije boce zapaljive tekućine i upaljače, nešto je što izaziva ozbiljnu zabrinutost”, rekao je Miller novinarima ispred katedrale.