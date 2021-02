UŠAO JE U POLITIKU S URNEBESNIM SLOGANOM, A SADA PORUČUJE: ‘Ja sam dilao travu, a oni dilaju nacionalnim interesima. Pošteniji sam!’

Razgovarali smo s Abulahom Iljazovićem koji je na izborima u BiH za svoj distrikt osvojio više od 800 glasova, a prije nekoliko godina ‘pao’ je kao diler marihuane te je svojom iskrenošću pridobio glasače u Brčkom

“Kod mene je gram uvijek bio gram”, poručio je građanima svog distrikta 25-godišnji Abdulah Iljazović prilikom kandidature na izborima u BiH za Skupštinu Brčkog. Vjerojatno najiskreniji izborni slogan, nastao kao šala na Facebooku, referira se na njegovu prošlost jer je prije tri godine osuđen zbog dilanja marihuane. Time što u prošlosti nije “zakidao” svoju klijentelu, odlučio je pokazati da je bio pošten pa i kada je dilao.

Iljazović je iz Maoče te je bio 4. kandidat na listi stranke centra Narod i Pravda te mu je svoju podršku iskazala 801 osoba pa je osvojio 31,86 posto glasova. Njegova iskrenost očito je fascinirala ljude pa su mu iskazali svoje povjerenje. Inače, riječ je o najmlađem zastupniku u povijesti Skupštine distrikta Brčko.

Između ostalog, mladi političar je sudjelovao u istrazi o trgovini glasovima te je nedavno političarima svog grada pokazao što misli o njihovim potezima. Tako im je potkraj siječnja prije zasjedanja Skupštine podijelio kalendare za 2021. godinu s fotografijama distrikta Brčko koje prikazuju Gradske bazene, Stadion, Zanatski centar itd. u niti malo laskavom ruhu. Time je htio ukazati da Vlada ne drži do reformi i da se Brčko ne nalazi na nivou na kojem bi trebao biti.

U razgovoru s Iljazovićem saznali smo kakav je put od dilera “trave” do političara, nailazi li na osude kolega i okoline te kakav je njegov stav o legalizaciji marihuane.

NET.HR: Što vas posebno muči kao mladu osobu iz BiH i koji je vaš motiv odlaska u politiku?

ILJAZOVIĆ: Politika me oduvijek zanimala, još dok sam bio u osnovnoj i srednjoj školi počeo sam se zanimati za nju. Sve se tiče politike, Brčko kao grad ima ogromne resurse, ali su neiskorišteni jer imamo preglomaznu administraciju kao i većina balkanskih država. Moj najbolji prijatelj koji je imao dobar posao i dobru plaću za uvjete u BiH otišao je živjeti i raditi u Njemačku. Kada sam pitao prijatelja zašto odlazi rekao je da ovdje nema života. Dirnulo me to, jer zaista u Brčkom tko ima love nema je gdje potrošiti jer svi iznose novac iz ovog grada. Mi imamo najveći budžet po glavi stanovnika u BiH jer nam je to garantirano Daytonom. Nama bi budžet trebao biti manji za 90 milijuna nego što je sada. Tu su aktualni grantovi koji se dijele 50-50, što znači da se uvijek netko “utali” i iznese novac iz grada. Tu žive i Bošnjaci i Srbi i Hrvati te svatko vuče na svoju stranu. Pod okriljem nacionalnih interesa rade za svoje osobne interese.

NET.HR: Ispričajte nam više o iskrenom sloganu koji kaže da je “gram marihuane kod tebe uvijek bio gram”, iskrenost je očito upalila…

ILJAZOVIĆ: Slogan o “gramu” me proslavio iako to nisam planirao. Netko je moju fotografiju s tim sloganom objavio na Facebook stranici “Raja s biroa” što je bila zafrkancija s izbornim kandidatima u BiH. Ja sam stvarno prodavao gram “trave” kao gram pa sam uz tu zezanciju okrenuo u svoju korist i da izvučem neki plus iz toga. Cilj mi je bio pokrenuti mlađu generaciju da izađe na izbore i da ih privučem da glasaju za mene. Tko je skužio foru mislim da je dovoljno inteligentan i da ne osuđuje. Možda onaj tko dila nije za politiku, ali mislim da sam pošteniji od naših političara i to ću pokazati. Nakon izbora mi je lakše jer ljudi imaju povjerenja u mene, prije nisu vjerovali da ću ući u Skupštinu.

NET.HR: Nailazite li na osude drugih političara zbog svoje prošlosti?

ILJAZOVIĆ: Oni ne ulaze u rasprave sa mnom i do sada nitko nije spomenuo tu temu jer se u BiH pokušavaju izbjeći neugodna pitanja.

NET.HR: S obzirom na to da ste kao mlada osoba koja je prošla put od dilera do političara, koji je tvoj savjet mladima u regiji? Kako se oduprijeti ilegalnoj ‘lakoj’ zaradi?

ILJAZOVIĆ: Nakon što sam dilao i “pao” uz mene su ostali samo roditelji i brat. Svi drugi su se udaljili od mene, no kada sam se ja popravio, kada sam postao bolji i korisniji ljudima, dobio sam povjerenje 800 građana. Smatram da je to rezultat mog napretka i “popravljanja” u životu. U to vrijeme kretao sam se u lošem društvu, nisam ni mislio da radim nešto loše jer je dilanje meni bila svakodnevica. Nisam planirao prodavati marihuanu nego se dogodilo spontano, uvijek sam kod sebe imao “trave” pa bih to prodao. Tada sam još i pušio. Krenulo je tako što sam bio nezaposlen, no smatram da je najbitnije s kim se osoba okruži. Mene tada nitko nije mogao uvjeriti da prestanem prodavati marihuanu, oko mene nije bilo ljudi koji bi mi to uopće rekli. Moj mentalni sklop tada nije bio na današnjoj razini.

NET.HR: Mislite li da bi vas netko, čak i u budućnosti, mogao neozbiljno shvaćati u politici s obzirom na to da otvoreno govoriš čime si se prije bavio?

ILJAZOVIĆ: Strah u vezi toga postoji, ali ako mi netko bude spočitnuo da sam diler, ja ću mu odgovoriti da su oni dileri narodnih interesa. Oni meni ne mogu ništa ni reći osim toga jer ja nikog svog nisam negdje zaposlio i u životu nisam dao mito policajcu. Vodim se određenim načelima i kada sam prodavao marihuanu bio sam pošten, količina nikada nije bila ispod 0,95 g. Stvarno sam pazio na to. Što se tiče ovih starijih političara, oni su nama napravili državu, ali su je i uništili. Hvala im na onome što su učinili, ali su z*srali u ovih 30 godina.

NET.HR: Koji je vaš stav o legalizaciji marihuane na našim prostorima? Mislite li da bi legalizacija bila dobar potez?

ILJAZOVIĆ: Ja se zalažem za ravnopravnost u smislu da jedan porok bude ravnopravan s drugim porokom. Ako je alkohol dopušten neka i “trava” bude dopuštena. Smatram da se treba zabraniti alkohol ako se neće legalizirati marihuana. Mislim da postoji puno više ljudi kojima je alkohol naštetio, što imovinski, što obiteljski nego “trava”. Prvo ovdje treba malo osvijestiti narod i uvesti legalizaciju postupno. Dakle, prvo bi trebalo legalizirati čajeve, medicinska ulja od kanabisa i sve te proizvode od indijske konoplje koji ne služe za napušavanje nego za pomoć ljudima. Nakon toga se može doći do legalizacije marihuane, što smatram da je izgledno jer mi većinu trendova kupimo sa Zapada. SAD je krenuo prvi i ne sumnjam da će legalizacija doći kod nas, ali znate kako je kod nas na Balkanu… Mi sve čekamo 20-30 godina, ovdje sve kasni pa zato mislim da bi se legalizacija mogla dogoditi za otprilike 20 godina. Smiješno mi je da me osuđuju ljudi na društvenim mrežama koji se fotografiraju kraj kotla za rakiju. Ja ne osuđujem takve ljude jer piju, ali oni mene osuđuju jer sam prodavao marihuanu, a nisam nikog prevario niti sam ikome ukrao. Naša kultura ne prihvaća drugačije, osobito starije generacije. Vjerojatno ste primijetili da mlađe generacije nemaju problem s marihuanom. U Brčkom svaka druga mlada osoba puši “travu”.

NET.HR: Mirela Holy, jedna od pokretačica Lex Cannabisa, zakona liberalnijeg od onog u Nizozemskoj, kazala nam je da se legalizaciji protive političari na kokainu. Slažete li se s time?

ILJAZOVIĆ: Rekao bih da su političari u Hrvatskoj protiv legalizacije samo zbog crkve. Kada pogledamo samo sada situaciju s koronom kod vas – kafići su zatvoreni, ali crkve su otvorene. Što se tiče konzumacije kokaina među političarima općenito, u to uopće ne sumnjam. U visokoj politici je šmrkanje kokaina javna tajna. Mislim da tu ima istine. Kod nas čak hodže i svećenike policajci znaju uhvatiti s drogom.