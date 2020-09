URUŠILA SE STAMBENA ZGRADA U MUMBAIJU: Osmero ljudi je poginulo, a spašeno je jedno dijete iz ruševina

Najmanje osmero ljudi poginulo je u Indiji u urušavanu trokatne stambene zgrade u ponedjeljak rano ujutro, pišu lokalni mediji, a vjeruje se da je do 25 ljudi zarobljeno u ruševinama.

Televizija je objavila kako pas spasilac trči po ruševinama zgrade u Bhiwandiju, na periferiji Mumbaija. Lokalni dužnosnik rekao je da je poginulo osmero ljudi, objavila je indijska novinska agencija ANI. Jedno dijete je spašeno.

Satya Pradhan, šef Nacionalnih snaga za katastrofe, tvitao je da je 20 do 25 ljudi zarobljeno, a na terenu su spasilačke službe.

Urušavanja zgrada su česta u Indiji, osobito u sezoni monsunskih kiša zbog stare i često protuzakonite gradnje.

MUMBAI: A three-storey building has collapsed killing at least eight people. A disaster agency official said up to 25 people were believed to be trapped in the ruins. pic.twitter.com/RYR4kRpOaq

