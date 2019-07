TKO JE NOVA PREDSJEDNICA EU KOMISIJE: Zbog terorista je studirala pod lažnim imenom, a konzervativcima je ona poseban trn u oku

Von der Leyen je od 2005. do 2009. bila njemačka ministrica obitelji, od 2009. do 2013. ministrica rada, dok je 2013. postala ministrica obrane

Europski je parlament u utorak potvrdio za predsjednicu Europske komisije njemačku demokršćanku Ursulu von der Leyen.

Za Ursulu von der Leyen na čelnom mjestu Komisije glasala su 383 zastupnika, dok ih je 327 bilo protiv, a 22 suzdržano. Samo je jedan listić bio nevažeći.

Kako bi postala predsjednica Komisije, von der Leyen trebala je dobiti podršku apsolutne većine zastupnika, odnosno najmanje 374 glasa. Glasanje je bilo tajno, na papirnatim listićima.

“Osjećam se počašćeno i prepravljena sam emocijama. Povjerenje koje ste mi dali je vjera koju ste ukazali Europi”, kazala je nova predsjednica Europske komisije europarlamentarcima nakon objave rezultata glasanja.

Zaziva ‘ujedinjenu i snažnu Europu’

“Moja poruka svima vama je. Radimo zajedno, konstruktivno, jer mi to moramo pokušati, kao ujedinjena i snažna Europa”, poručila je von der Leyen europarlamentarcima.

Predsjednik parlamenta David Sasoli je kazao kako će parlament biti “jako strog” na saslušanjima povjerenika te da očekuje od von der Leyen da produbi teme koje je razradila u govoru.

“Idući tjedni bit će jako bitni za budućnost Europske unije, a to ćemo uspjeti samo ako ćemo ostvariti dobru suradnju između Europskih institucija”, dodao je Sasoli.

Za Von der Leyen glavni su problem klimatske promjene

Von der Leyen je, u govoru pred parlamentom ranije u utorak, kao središnji problem s kojim se suočavaju Europa i svijet istaknula klimatske promjene.

“Najveći izazov trenutno je da naš planet ostane zdrav, to je najveća odgovornost naših vremena“, kazala je von der Leyen i dodala kako želi da Europa postane prvi kontinent s nultom stopom emisije C02 do 2050.

Založila se za osnivanje europske banke za klimu i pravo zakonodavne inicijative parlamenta te je kazala kako se zalaže za odlučivanje kvalificiranom većinom o vanjskim poslovima.

Tko je nova predsjednica EU komisije?

Njemačka demokršćanka političarka je s bogatim iskustvom na čelu nekoliko njemačkih ministarstava, a i rođena je u političkoj obitelji: njezin otac je bio poznati političar Ernst Albrecht, koji je niz godina obnašao visoke dužnosti u europskim institucijama u Bruxellesu.

Ursula Gertrud von der Leyen se dolaskom na čelo Europske komisije zapravo vraća u središte EU. Njemačka političarka rođena je 1958. upravo u Bruxellesu, gdje je njezin otac, kasniji premijer savezne pokrajine Donja Saska Ernst Albrecht, obnašao visoke funkcije u Europskoj ekonomskoj zajednici i Europskoj zajednici, pretečama Europske unije. Von der Leyen je u Bruxellesu provela prvih 13 godina svog života.

Od 1977. do 1980. studirala je ekonomiju na uglednoj London School of Economics. U Londonu je, zbog straha od terorista Frakcije Crvene Armije (RAF), koji su u to vrijeme prijetili njemačkim političarima i članovima obitelji, studirala pod lažnim imenom Rose Ladson.

Nakon povratka u Njemačku, buduća ministrica studirala je medicinu, nakon čega je doktorirala i specijalizirala ginekologiju. Godine 2015. su se pojavile optužbe da je von der Leyen prepisala veći dio svog doktorata, no nakon istrage Sveučilišta u Hannoveru zaključeno je da doktorat „sadrži greške“, ali je odlučeno da Von der Leyen smije zadržati doktorsku titulu.

1986. Ursula Albrecht se udaje za liječnika i potomka poznate obitelji tekstilnih industrijalaca, Heika von der Leyena, s kojim ima sedmero djece.

Kasni ulazak u politiku

Politici se posvetila relativno kasno: članicom Kršćansko-demokratske zajednice (CDU) postala je tek 1990., a u pokrajinsku politiku je ušla krajem devedesetih. Na saveznu političku scenu je došla 2005. kada ju je novopečena kancelarka Angela Merkel dovela na dužnost ministrice obitelji. U drugoj vladi Angele Merkel, Von der Leyen je obnašala mjesto ministrice rada, a 2013. je preuzela ministarstvo obrane.

Na čelu ministarstva obrane, konzervativni krugovi su joj predbacivali nedovoljnu bliskost samim postrojbama vojske te prespori preustroj Bundeswehra. Ministarstvo obrane trenutno potresaju skandali oko preplaćenih savjetničkih honorara, a sama ministrica je već nekoliko puta svjedočila pred parlamentarnim istražnim povjerenstvom.

Štićenica Angele Merkel

Von der Leyen slovi kao prisna suradnica Angele Merkel, a neko vrijeme se nalazila i u igri za glavnu tajnicu CDU-a. Konzervativnim krugovima je bila trn u oku i zbog svoje podrške izbjegličkoj politici Angele Merkel. Sama obitelj Von der Leyen je kod kuće primila jednog izbjeglicu iz Sirije.

Analitičari ju zbog dobrog poznavanja sva tri glavna europska jezika i iskustva u NATO-u smatraju podobnom kandidatkinjom za mjesto čelnice Europske komisije.

Pobjeda nakon dugotrajnih pregovora

Nakon dugotrajnih pregovora na Europskom vijeću, europski su vođe početkom srpnja predložili von der Leyen za predsjednicu Komisije, nakon što je propao koncept spitzenkandidata, odnosno nakon što su za čelno mjesto Komisije odbijeni kandidat pučana Manfred Weber, socijaldemokrata Frans Timmermans i liberala Margrethe Vestager, što je bio jedan od prigovora socijaldemokrata i zelenih protiv izbora bivše njemačke ministrice obrane na čelno mjesto Komisije.

Prethodno je njemačka demokršćanka (CDU) obnašala nekoliko ministarskih funkcija.

Von der Leyen je od 2005. do 2009. bila njemačka ministrica obitelji, od 2009. do 2013. ministrica rada, dok je 2013. postala ministrica obrane.

Za prethodnog predsjednika Komisije Jean-Claudea Junckera 2014. su glasala 422 europarlamentaraca, dok ih je 250 bilo protiv, a 47 zastupnika nije bilo prisutno na glasanju. Nevažećih je glasačkih listića tada bilo deset.