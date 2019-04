URNEBESNI DOKUMENT BOSANSKOG KONZULATA: Pojašnjavali što sve treba za putovnicu, pa se izgubili u prijevodu

Konzulat BiH u Muenchenu napisao je potpune besmislice među uvjetima koje postavlja građanima za izdavanje biometrijske putovnice

Da bi državljanin Bosne i Hercegovine dobio biometrijsku putovnicu svoje zemlje uz posredovanje Generalnog konzulata u Muenchenu morao bi, uz dokumente kojima dokazuje pravo na to, imati i “samohranu majku” i “čist površinski broj”.

Takva bizarna objašnjenja uvjeta za izdavanje bosanskohercegovačke putovnice, koja su potpune besmislice, proistječu iz nezgrapnog prijevoda na njemački i engleski jezik uputa za izdavanje dokumenata, koje su dostupne na mrežnim stranicama konzulata i na koje je u ponedjeljak ukazao portal Klix.

Na jezicima naroda i narodnosti BiH stoji objašnjenje kako je preduvjet za izdavanje putovnice “evidencija jedinstvenog matičnog broja (JMBG) u elektroničkoj bazi građana BiH”.

Prijevod na engleski i njemački

U interpretaciji nepoznatog predvoditelja tih uputa na engleski jezik došlo se pak do formulacije “određivanje samohrane majke kombinacijom čistog površinskog broja (JMB)”.

Na engleskom jeziku to je napisano kao “….the records of a single mother of combining fresh surface number…”

Ukoliko se posegne za prijevodom na njemački jezik objašnjenje nije puno bolje, jer tu stoji uputa kako je za biometijsku putovnicu potrebno “određivanje samohrane majke od dobrog, svježeg površinskog broja (JMB)”.

Bez pojašnjenja

Tko je i kako postavio ovakve urnebesne prijevode na mrežne stranice iz konzulata nisu pojasnili.

Klix ističe kako je diplomatsko-konzularna mreža Bosne i Hercegovine odavno postala sredstvo koje, umjesto da doprinosi ugledu BiH na međunarodnoj razini, doprinosi samo njegovom dodatnom srozavanju.

“U slučaju bosanskohercegovačkog konzulata u Muenchenu ipak bi bilo najbolje da postoji prijevod samo na bosanskom jeziku”, ironični je zaključak ovog portala.

Diplomatska mreža BiH već je desetljećima stjecište pretežito podobnih kadrova stranaka na vlasti, a na najodgovornije dužnosti, poput veleposlaničkih ili generalnih konzula, najčešće su imenovane osobe bez iskustva u diplomaciji.