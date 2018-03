Urlali na vozača jer je zbog jednog 'švercera' zarobio sve putnike

Više od 20 putnika koji su se vozili u beogradskom gradskom autobusu u četvrtak je duže od 15 minuta bilo zarobljeno u Cvijićevoj ulici.

Jedan putnik nije imao kartu, pa je kontrolorka naredila vozaču za zaustavi autobus i ne otvara vrata do dolaska policije, jer ‘švercer’ nije želio napustiti autobus.

‘A što je sa zlostavljanim putnicima’

“Urlali smo na vozača da otvori vrata i da nas pusti da izađemo, ali on to nije učinio. To što netko nema kartu nije moj problem, kao ni ostalih putnika. Stalno pričaju kako ugnjetavaju kontrolore, a što je sa zlostavljanim putnicima koji svašta trpe u gradskom prijevozu. Radim u stranoj firmi i ne mogu si dopustiti kašnjenje na posao jer mi se skida od plaće”, ispričala je za Blic 33-godišnja putnica Ivana.

Prepirka između putnika bez karte i kontrolorke trajala je oko 15 minuta, a zatim je on nasilno otvorio vrata i izašao.



U poduzeću koje ima koncesiju za gradski prijevoz u Beogradu nisu željeli komentirati slučaj, uz obrazloženje da “kontrola karata nije u njihovoj nadležnosti”.