DORIAN OPUSTOŠIO BAHAME: Za sobom ostavio najmanje sedmero mrtvih i tisuće uništenih domova; Prizori razaranja su užasni!

Nakon prolaska uragana Dorian, bahamski otoci Great Abaco i Grand Bahama, koji inače slove kao ‘karipski raj’, danas djeluju apokaliptično. Uništeno je oko 13 tisuća kuća, među njima čak i one novije, građene prema strožim propisima kako bi izdržale uragane

Nakon što je zastrašujućom silinom poharao Bahame i za sobom ostavio najmanje sedmero žrtava, a tisuće ljudi bez krova nad glavom, uragan Dorian stigao je do istočne obale Foride. U međuvremenu je oslabio s najviše pete na drugu kategoriju i sada sa sobom nosi vjetrove koji pušu oko 170 kilometara na sat, upola manjom brzinom od one kojom su puhali na Bahamima.

Bez obzira na to, američki Nacionalni centar za uragane (NHC) i dalje upozorava da će uragan biti opasan duž obala Floride, Georgije te Sjeverne i Južne Karoline s umjerenim rizikom od poplava, javlja CNN.

[VIDEO] DORIAN OSLABIO, ALI OPASNOST NIJE PROŠLA: Poginulo 5 ljudi, kreće na Floridu: ‘Na tavanu smo, može li netko poslati pomoć?’

Strahuje se da će žrtava biti mnogo više

Za to vrijeme na Bahamima zbrajaju štetu nakon što je uragan poharao to otočje, ponajviše otoke Great Abaco i Grand Bahamu. Crveni križ procjenjuje da je uništeno oko 13 tisuća kuća, a više od 600 tisuća osoba bilo je pogođeno uraganom. To otočje, koje se inače nazva “karipskim rajem”, danas izgleda posve apokaliptično.

Prema sadašnjim informacijama, uragan je odnio sedam života, ali premijer Hubert Minnis kaže kako se strahuje da bi ih moglo biti mnogo više.

Na otoku Great Abacu uragan je za sobom ostavio ruševine i razbacane gomile smeća. Brandon Clement, pilot koji je iz helikoptera snimio zastrašujuće prizore razornog djelovanja uragana, izjavio je za CNN da su uništene čak i novije kuće sagrađene prema strožim propisima, koje su trebale biti otpornije na uragane. Neka su naselja doslovno sravnjena sa zemljom.

“Izgleda kao da je gomila građevinskog materijala stavljena u veliku brusilicu i bačena na zemlju”, kazao je Clement.

URAGAN DORIAN POGODIO BAHAME: Evakuirano milijun ljudi duž istočne obale SAD-a, oglasio se i Trump

Na Grand Abacu uništeno 60 posto domova

Prema riječima premijera Minnisa, na otoku Grand Abacu oštećeno je ili uništeno čak 60 posto domova. Prema popisu stanovništva iz 2010. godine, na tom je otoku živjelo 17.224 ljudi, a bilo je oko 5200 naseljenih kuća i stanova te još oko tri tisuće kuća koje su povremeno korištene.

“Napala nas je strahovito razorna oluja od koje nije bilo obrane”, kazao je Minnis za CNN.

Sreća u nesreći jest što najveći otok Bahama, New Providence, s glavnim gradom Nassauom, koji bilježi najveće prihode od turizma, nije bio zahvaćen uraganom.

PILOT ULETIO U ‘OKO’ URAGANA DORIAN: Zvijer upravo valja prema Floridi, proglašeno izvanredno stanje, očekuju se valovi od 7 metara!

‘U životu nismo vidjeli nešto takvo’

“Mislim da u životu nismo vidjeli nešto takvo. Totalno uništenje”, kazao je Harold Williams, žitelj Freeporta Grand Bahama.

Među poginulima je i osmogodišnji dječak koji je nestao u bujici kao i njegova sestrica. Dječakova majka našla je njegovo tijelo, ali ne i tijelo djevojčice – kazala je loklanim medijima baka poginulog dječaka Ingrid McIntosh.

Dorian, najjači uragan koji je ikada zahvatio Bahame, nad tim se arhipelagom zadržao i razorno djelovao gotovo dva dana. Jučer oko 10 sati po lokalnom vremenu počeo se odmicati od otočja i napredovati prema Floiridi i jugoistočnoj obali SAD-a.

DORIAN UDARIO BAHAME, OČEKUJE SE POTPUNO UNIŠTENJE! Naleti vjetra prelaze 354 km/h! Pogledajte ‘čudovište’ na djelu