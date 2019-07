URAGAN BARRY POGODIO LOUISIANU: Ipak, dobili su dobre vijesti. Rijeka Mississipi neće doseći povijesnih šest metara visine

Očekuje se slabljenje kako će se Barry pomicati dalje prema kopnu, a prognoze predviđaju da će u nedjelju oslabiti do razine tropske oluje

Uragan Barry pogodio je Louisianu u subotu, no oslabljen do razine tropske oluje, nakon pomaka prema zapadu, zbog čega se čini da će New Orleans biti pošteđen velikih poplava koje su se očekivale početkom ovog tjedna.

Nacionalni centar za uragane, koji je prije nekoliko sati objavio da je Barry postao prvi atlantski uragan 2019., rekao je kako je oluja usporila kada se približila gradu Intercoastal Cityju u Louisiani, dok su njezini vjetrovi puhali snagom od 115 kilometara na sat.

“Očekuje se slabljenje kako će se Barry pomicati dalje prema kopnu, a prognoze predviđaju da će u nedjelju oslabiti do razine tropske oluje”, rekao je Nacionalni centar za uragane u najnovijoj preporuci.

I dalje je opasno, ali barem Mississipi neće doseći šest metara

Oluja i dalje može donijeti opasne poplave uzrokovane kišom te olujne udare u obalnim regijama jugozapadno od New Orleansa, Baton Rougea i Lafayettea. No čini se da je prošla opasnost od velikih poplava povijesno visokog Mississippija.

U petak je u New Orleansu Mississippi bio visok oko pet metara, objavio je američki državni meteorološki zavod, što je mnogo niže od očekivanih šest metara, čime bi rijeka došla do razine nasipa.

Očekuje se da će rijeka blago porasti u ponedjeljak zbog očekivanih kiša, rekli su meteorolozi.

Poplave i vodeni valovi mogu se očekivati tijekom noći

“Asimetričnost” uragana znači da se većina padalina očekuje nakon što dođe do kopna, dok njegova smanjena brzina povećava rizik od poplava, pojašnjavaju meteorolozi.

Poplave i vodeni valovi opasni po život mogu se očekivati kasnije u subotu i tijekom noći, posebice u dijelovima središnje i jugoistočne Louisiane, kažu meteorolozi.