CRNA PROGNOZA ZNANSTVENIKA: ‘Koronavirus bi mogli staviti pod kontrolu tek za pet godina’; Objasnili kako kontrolirati zarazu

Znanstvenica Soumya Swaminathan smatra da je cjepivo za sada najbolji izlaz no da je tu još puno pitanja o njegovoj učinkovitosti i sigurnosti, baš kao i o njegovoj proizvodnji i pravednoj distribuciji

Soumya Swaminathan, glavna znanstvenica u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) kazala je na digitalnoj konferenciji Global Boardroom FT da bi se pandemija novog koronavirusa mogla staviti pod kontrolu u razdoblju od četiri do pet godina.

Kako prenosi Daily Mail, znanstvenica kaže da bi se pandemija mogla prekinuti te da bi se virus mogao zauzdati što ovisi o razvoju učinkovitog cjepiva. I drugi stručnjaci smanjili su svoja očekivanja što se tiče cjepiva, odnosno više ne govore o datumu i nekom “roku” za cjepivo. U svijetu je potvrđeno preko 4,3 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom dok se broj umrlih približava brojci od 300.000.

‘Virus neće nestati, ni HIV nije nestao’

Dr. Swaminathan kazala je da utjecajni čimbenici uključuju sazrijevanje virusa, epidemiološke mjere zaustavljanja i razvoj cjepiva. Smatra da je cjepivo za sada najbolji izlaz no da je tu još puno pitanja o njegovoj učinkovitosti i sigurnosti, baš kao i o njegovoj proizvodnji i pravednoj distribuciji. Voditelj zdravstvenih stanja WHO-a, dr. Mike Ryan, kazao je da nitko ne može predvidjeti kada će bolest nestati.

“Imamo virus koji prvi put ulazi u ljudsku populaciju i zato je vrlo teško predvidjeti kada ćemo ga zauzdati i ovladati njime. Ono što je jasno jest da je trenutni broj zaraženih ljudi zapravo vrlo nizak. Ako ste znanstvenik, a vi napredujete u nedostatku cjepiva pa pokušavate izračunati koliko će vremena trebati da se zarazi dovoljno ljudi da se ta bolest nađe ‘endemski’ trag. Važno je ovo reći – ovaj virus može postati samo još jedan endemični virus u našim zajednicama, a ovaj virus možda neće nikada nestati. HIV nije nestao, pomirili smo se s virusom i pronašli terapije te metode prevencije, a ljudi se ne osjećaju uplašeno kao kao prije. Mi nudimo dug i zdrav život ljudima s HIV-om”, kazao je dr. Ryan.

Liječnik objašnjava da postoji jedna velika nada, a ona počiva u visoko učinkovitom cjepivu koje se može distribuirati svima u svijetu. To bi moglo ukloniti virus, kaže on.

Opasnosti izlaska iz karantene

Trenutno se u svijetu, osobito u Europi, odvija lagano otvaranje država koje su bile u karanteni. Dr. Ryan upozorava da sustavi nadzora moraju biti uspostavljeni ili bi moglo proći nekoliko dana ili pak tjedana prije nego što vlasti doznaju da se virus ponovno “ubrzava”.

“Ako se taj prijenos virusa ubrza i nemate sustave koji bi ga otkrivali, proći će dani ili tjedni prije nego što znate da je nešto pošlo po zlu. I kad se to dogodi, ponovno ste u situaciji u kojoj je vaš jedini odgovor još jedno blokiranje i karantena. Mislim da se toga svi bojimo jer to je začarani krug javnozdravstvene katastrofe. Nakon toga slijedi ekonomska katastrofa. Ako zdravstveni sustav dobije vrijeme za oporavak, tada se može nositi s drugim porastom slučajeva, a zdravstveni sustav to može učiniti nekoliko puta. Nisam siguran koliko puta ekonomski sustav to može učiniti. Ne bismo trebali očekivati da vidimo je li izlazak iz karantene uspio i to prebrojavanjem pacijenata na intenzivnoj njezi ili brojenjem tijela u mrtvačnici. To nije način da saznamo je li nešto pošlo po zlu nakon izlaska iz karantene. Način da saznate da je bolest na svom povratku jest da uspostavi nadzor u zajednici. Treba se testirati i znati kako se virus vraća te zatim biti u mogućnosti prilagoditi mjere javnog zdravlja”, kazao je dr. Ryan.

Za kraj, komentirao je da se ne vraćamo situaciji u kojoj znamo što se događa dok su bolnice prepune i da to nije dobar način poslovanja.

