NEKOLIKO SATI PRIJE NEGO ĆE POSTATI PREDSJEDNIK, BIDEN POSLAO DIRLJIVU PORUKU SUPRUZI: Pogledajte što je napisao svojoj Jill

Joe Biden uskoro će useliti u Bijelu kuću kao 46. američki predsjednik, a njegova osam godina mlađa supruga Jill Biden postat će prva dama. Njih dvoje u braku su od 1977. godine i imaju kći Ashley, rođenu 1981. godine. Bidenu je to drugi brak.

Jill Biden ima dva magisterija te doktorat u području obrazovanja, a predaje na veleučilištu u Virginiji.

Sat vremena uoči današnje predsjedničke inauguracije, Biden je supruzi zahvalio na podršci putem Twittera.

“Volim te, Jilliy. Ne mogu biti zahvalniji što si sa mnom na putu koji je pred nama”, napisao je Biden na Twitteru.

Kao prva dama, Jill Biden napravit će iskorak u odnosu na svoje prethodnice jer će nastaviti predavati kao profesorica dok joj suprug bude na dužnosti predsjednika.

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg

— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021