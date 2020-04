UNUTAR NULTE TOČKE PANDEMIJE KORONAVIRUSA U EUROPI: Iz luksuznog centra noćnog života došao je bar jedan ‘superširitelj’

Stotine slučajeva zaraze koronavirusom u šest europskih zemalja povezuje se s Ischglom, mondenim skijalištem u austrisjkom Tirolu, gdje je, prema nekim izvješćima, virus ‘lebdio’ još od veljače

Business Insider piše o europskoj “nultoj točki” epidemije koronavirusa, austrijskom mondenom skijalištu Ischgl. To je zimovalište pod istragom zbog širenja koronavirusa u čak šest europskih zemalja i zataškavanja informacija o tome.

Ischgl je elitno skijalište koje svake godine posjećuje stotine tisuća turista. Stotine slučajeva zaraze koronavirusom u šest europskih zemalja povezuje se s Ischglom od ožujka naovamo, iako se u nekim izvješćima navodi da je virus tamo “lebdio” još od veljače.

‘Alpska Ibiza’ i skijaški raj ove godine postao pakao

Austrijske vlasti trenutno su pod istragom zbog navodnog zataškavanja početnog slučaja u odmaralištu, a također se suočavaju s tužbom za rješavanje krize. Nakon što je Island izvijestio da se osam njegovih građana zarazilo koronavirusom u Ischglu, vlasti nisu zatvorile to odmaralište još devet dana. Štoviše, u službenim su priopćenjima tvrdili da nema razloga zabrinutost.

U tom mjestu s 1500 stanovnika u austrijskom Tirolu skijaška sezona inače se proteže sve do svibnja. Ondje godišnje bude i pola milijuna gostiju među kojima i slavne ličnosti poput Paris Hilton, Naomi Campbell i Billa Clintona.

Zbog te mondenosti, ali i burnog noćnog života u tamošnjim barovima i diskotekama, Ichgl nazivaju i “alpskom Ibizom”. No, taj zimski raj ove godine se pretvorio u pakao postavši izvorom stotina slučajeva zaraze koronavirusom u Njemačkoj, Islandu, Velikoj Britaniji, Norveškoj, Danskoj i Irskoj. Do 2. travnja Ischgl i njegova okolica zabilježili su više od 600 slučajeva zaraze, ali i doveli do barem dvostruko toliko u inozemstvu.

Zaraza krenula iz noćnog bara Kitzloch

Business Insider donosi kronologiju širenja zaraze iz Ischgla diljem Europe. Island je 4. ožujka upozorio austrijske vlasti da se skupina građana te države zarazila koronavirusom nakon boravka u Ischglu. Reykjavik je Ischgl označio zonom rizika od koronavirusa u razini s Kinom, Južnom Korejom, Italijom i Iranom. Odgovarajući na to, austrijske vlasti su ustvrdile kako je “malo vjerojatno” da je u Tirolu bilo zaraze.

Tri dana kasnije, barmen u jednom popularnom baru u Ischglu bio je pozitivan na testu na koronavirus, a stručnjaci tvrde da tragovi širenja zaraze vode do krcatih barova i klubova u tom mjestu. Pogotovo jednog – noćnog bara Kitzloch.

Barem 22 osobe koje su bile u kontaktu sa spomenutim barmenom iz Kitzlocha završile su u kranateni, a 15 njih bilo je pozitivno na Covid-19, objavljeno je 24. ožujka.

Pljuvali iste ping-pong loptice u krigle piva

Jan Pravsgaard Christensen, profesor imunologije na Sveučilištu u Kopenhagenu, rekao je da su u Ischglu turisti razmijenili pljuvačke igrajući razne igre poput pljuvanja ping-pong loptica iz usta u pivske krigle koristeći iste loptice. Također, konobari su koristili iste mjedene zviždaljke u koje su puhali kako bi se dozivali usred najveće gužve u baru.

Guverner Tirola Günther Platter priznao je 10. ožujka da je “rizik od zaraze u barovima u Ischglu vrlo visok, a posebno u jednom”, miselći pritom upravo na Kitzloch. Mediji su objavili i SMS poruku koju je netko iz lokalne vlasti poslao vlasniku tog bara napisavši da “zatvori šank dok afera ne prođe”.

I prvi zaraženi Britanac bio u Ischglu?

Jedan se Britanac kojemu Business Insder spominje samo prezime Bland, još u siječnju, po povratku iz Ischgla, razbolio i deset dana ležao kod kuće. Razboljela su se i tri člana njegove obitelji. Iako niej bo testiran jer nije ni pomišljao na koronavirus, on je danas uvjeren da je “pokupio” virus u Ischglu. Moguće je i da je on bio prva zaražena osoba u Velikoj Britaniji, mjesec dana prije prvog službeno zabilježenog slučaja.

Trolski guverner Platter rekao je za Business Insider da su lokalne zdravstvene vlasti reagirale čim su postale svjesne slučajeva i čim je Island izvijestio o svojih osam zaraženih građana koji su bili u Ischglu. Dužnosnici su potom pokušali utvrditi u kojim su hotelima boravili islandski turisti i otkrili da nijedan gost ili zaposlenik u hotelima nije prijavio ikakve simptome nalik gripi.

Kada je barmen iz Kitzlocha na testiranju bio pozitivan, dužnosnici su naredili daljnju istragu, dezinfekciju bara i stavljanje zapsoelnika u katantenu.

“Tirol je bila prva pokrajina u Austriji koja je poduzela tako dalekosežne korake. Pored toga, cijela dolina Paznauna stavljena je u karantenu 13. ožujka. Konačno, 18. ožujka, provincija Tirol izdala je naredbu za karantenu za svih 279 općina”, priopćio je Platter.

Najmanje jedan ‘superširitelj’ zaraze

Monika Redlberger- Fritz s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Beču kazala je da postoji najmanje jedan “superširitelj” u Ischglu kojije potom mogao prenijeti zarazu i na 80 ljudi.

Sada se vlada u Tirolu suočava s tužbama koje je najavilo oko 2.500 turista koji su boravili u Ischglu, a oko 80 posto tih tužbi najavili su turisti iz Njemačke. Austrijsko udruženje za zaštitu potrošača prvo je podnijelo pravnu tužbu protiv tirolske lokalne uprave navodeći da su “svojim nemarom ugrozili ljude zaraznom bolešću”.

Tjednima se smatralo da je prvi zaraženi bio barmen iz Kitzlocha. No, na konferenciji za novinare, čelnik za javno zdravstvo Austrijske agencije za zdravlje i sigurnost hrane Franz Allerberger rekao je da je “nulti pacijent” bila švicarska konobarica u Kitzlochu koja je bolest donijela iz Švicarske, a prve simptome imala je još 5. veljače.

‘Nulta pacijentica’ ipak bila austrijska konobarica

Allerberger se kasnije ispravio pa kazao da je “nulta pacijentica” ipak bila austrijska konobarica koja je prve simptome imala 8. veljače, dok je Švicarka bila zaražena mjesec dana kasnije.

Gradonačelnik Ischgla Werner Kurz kaže pak da su “pravodobno poduzete sve mjere” te da da bi zatvaranje zimovališta bila “katastrofa za grad”.

“Naravno da ćemo analizirati postupke i pojasniti što je moglo biti bolje pa da možemo učiti za budućnost. Za sada je ono što svi trebamo učinitimpobijediti ovaj virus, ponovno biti zdravi i postupno se vratiti u svoj uobičajeni, jako voljeni način života”, kazao je gradonačelnik Ischgla.

