UNAKAZILI BROJNE LJUDE: Lažni kirurg s majkom započeo s estetskim operacijama zbog dugova? ‘Bio je prosječan mladić, a onda…’

‘Kamata na kamatu… Lako se u problem zapadne. Otkud im ideja da počnu raditi estetske zahvate ne znam, jedino ako to nisu vidjeli kao način da dođu do brze zarade’, rekao je susjed

Maser Sava Knežević (23), poznat pod nadimkom “Kasapin s Terazija” i njegova maja, cvjećarka Danijela (49) radili su estetske operacije u svojoj ordinaciji da bi se izvukli iz dugova u koje su zapali kada je Danijela otvorila cvjećarnicu, tvrde susjedi Kneževića iz Batajnice. Ne bi to bio neki poseban problem da u posljednjih godinu i pol dana nisu izvršili na desetine zahvata, iako nijedno od njih nema potrebno medicinsko obrazovanje, te da pritom nisu unakazili brojne ljude, piše Blic.

“Znamo Kneževiće, nisu oni loši susjedi. Njegov otac je zaista dobar čovjek, miran, kulturan, ali majka… Došla je, rasprodala im djedovinu, pa počela biznis”, ispričao je za Blic jedan od susjeda koji tvrde da je posao sa cvjećarnicama Kneževiće uvukao u probleme i bio uvod za jezivu prevaru.

Oglas za prodaju kuće

Kako govori sugovornik Blica, Danijela nije plaćala najam, mijenjala je lokale, ostajala dužna. “Kamata na kamatu… Lako se u problem zapadne. Otkud im ideja da počnu raditi estetske zahvate ne znam, jedino ako to nisu vidjeli kao način da dođu do brze zarade”, rekao je i dodao da su oni još prije nekoliko godina, kada je propao posao sa cvjećarnicom dali oglas da prodaju kuću, navodno kako bi od tog novca mogli isplatiti dugove.

Dok je cvjećarnica bila Danijelin biznis, njezin suprug je radio u jednoj velikoj tvrtki, a tako je bilo i kada su otvorili ordinaciju. “Ja se mogu kladiti da on nije znao što se tamo događa. Pa on se zaklinjao u Savu. Ne mogu garantirati, ali vrlo je vjerojatno da je sve ovo bila njezina ideja, ne bi me to uopće začudilo”, rekao je sugovornik Blica, prema čijim se riječima Kneževići nisu izdvajali po nekom bogatstvu.

“Imali su zemlju, ali ona je to rasprodavala. Ni njihova kuća nije nešto posebno, prizemna, ali kažu ljudi posljednjih godina su je unutra baš sredili, čak su i bazen počeli raditi iza kuće”, dodao je.

Hvalile su ga poznate osobe

Mlađi mještani koji poznaju Savu o njemu govore kao o normalnom, prosječnom mladiću. “Otvorili su tu ordinaciju, to znam, vidjela sam i unutra kako izgleda, slao je slike mojoj sestri. Ništa luksuzno, kao neka zubarska ordinacija, obojena u bijelo, nešto od potrebnog namještaja, ništa luksuzno. Što se u njoj ddogađalo, to ne znam”, kaže mještanka.

Primijetila je doduše da ga neke poznate osobe reklamiraju. “Vidjela sam na instagramu, reklamirala ga je Jelena Krunić, starleta ona, ona iz realityja. Prvo ga je hvalila, snimala videe, stavljala slike, e onda joj je nešto loše napravio pa je okrenula ploču”, prisjetila se djevojka.

Kada se prije nešto više od mjesec dana saznalo za prevaru, Danijela i Sava su napustili obiteljsku kuću u Batajnici te su se skrivali sve dok prekjučer nisu uhićeni. Njegov mlađi brat i otac su napustili kuću te su otišli živjeti na napoznatoj lokaciji.

