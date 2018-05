SVIJET BUJA, UN PREDVIĐA JOŠ MEGALOPOLISA: Evo koji će grad za 10 godina biti najmnogoljudniji na svijetu

Indija, Kina i Nigerija će zajedno predstavljati 35 posto povećanja gradova između 2018. i 2050.

Do 2050. će 68 posto svjetskog stanovništva živjeti u gradovima prema 55 posto danas, prema istraživanju UN-a objavljenom u srijedu u New Yorku koje predviđa još više megalopolisa u budućnosti.

90 posto povećanja u Aziji i Africi

Projekcije pokazuju da bi 2,5 milijardi osoba moglo povećati stanovništvo urbanih područja u tom roku. Oko 90 posto tog povećanja će se dogoditi u Aziji i Africi, precizira istraživanje provedeno u odjelu Ujedinjenih naroda specijaliziranom za gospodarske i socijalne poslove. Povećanje urbanog stanovništva će biti koncentrirano u nekoliko zemalja, navodi taj dokument. Indija, Kina i Nigerija će zajedno predstavljati 35 posto povećanja gradova između 2018. i 2050. Do 2050. Indija će imati 416 milijuna stanovnika gradova više, Kina 255 milijuna i Nigerija 189 milijuna.

4,2 milijarde živi u gradovima

Stanovništvo gradova je poraslo sa 751 milijuna osoba 1950. na 4,2 milijarde 2018. Bez obzira na relativno nisku stopu urbanizacije, u Aziji živi 54 posto stanovnika gradova svijeta, slijede Europa i Afrika s po 13 posto svaka. Do 2030. planet će imati 43 gradova s više od 10 milijuna stanovnika. Tokio je danas najveći grad s 37 milijuna stanovnika, zatim slijedi New Delhi 29 milijuna, Šangaj 26, Mexico i Sao Paulo po 22 milijun, Kairo, Bombay, Peking i Dacca imaju blizu 20 milijuna stanovnika. Tijekom slijedeće dvije godine stanovništvo Tokija bi trebalo bilježiti pad, dok bi New Delhi trebao postati oko 2028. najmnogoljudniji grad na svijetu.