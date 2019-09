UN-OVA AGENCIJA ZA ATOMSKU ENERGIJU: ‘Iran je naprednim centrifugama obogatio uran, prekršili u nuklearni sporazum’

Iran tvrdi da to čini samo za civilne potrebe, no SAD i IAEA smatraju da je to nuklearni program. Iran odbacuje da je ikad htio izraditi nuklearnu bombu

Iran je dodatno prekršio svoje obaveze iz nuklearnog sporazuma sa svjetskim stilama tako što je naprednim centrifugama obogatio uran, te planira instalirati više takvih strojeva nego što je ranije najavio, objavio je u četvrtak UN-ova agencija za atomsku energiju (IAEA).

Iran postupno krši ograničenja iz sporazuma u znak odmazde za vraćanje američkih sankcija, nakon što se Washington prošle godine povukao iz tog dogovora. Njime se Iranu dopušta da akumulira obogaćeni uranij u nešto više od 5 tisuća centrifuga IR-1 prve generacije.

Teheran prekršio oba kriterija

Sporazum određuje i količinu obogaćenog uranija koji Iran može proizvesti, te do koje čistoće to smije učiniti. Teheran je postupno prekršio oba kriterija.

IAEA je u četvrtak obavijestila članice da je 25. rujna 2019. potvrdila da Iran akumulira ili se priprema akumulirati obogaćeni uranij u svim instaliranim centrifugama.

Iran tvrdi da to čini samo za civilne potrebe, no SAD i IAEA smatraju da je to nuklearni program. Iran odbacuje da je ikad htio izraditi nuklearnu bombu.