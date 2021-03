UMRO PREDSJEDNIK DRŽAVE KOJI JE NEGIRAO COVID: Tvrdio je kako je virus ‘odagnan molitvom’, a na kraju mu on presudio?

Predsjednik Tanzanije John Magufuli umro je u srijedu zbog srčanih problema, no oporba tvrdi da je bio zaražen koronavirusom i paraliziran zbog moždanog udara

Predsjednik Tanzanije, 61-godišnji John Magufuli, preminuo je u srijedu od srčanih problema u bolnici u Dar es Salaamu, potvrdila je za tamošnju nacionalnu televiziju potpredsjednica, Samia Suluhu. “S dubokim žaljenjem vas obavještavam da smo danas izgubili našeg hrabrog vođu, predsjednika Republike Tanzanije, Johna Pombea Magufulija”, priopćila je Suluhu i najavila da će biti proglašeno 14-dnevno žalovanje, a zastave će visjeti na pola koplja.

Odbijao nositi masku

Magufulija u javnosti nitko nije vidio od 27. veljače, a o njegovu zdravlju se dosta spekuliralo. Oporbeni političari su izjavili da vjeruju kako se Magufuli zarazio koronavirusom, no to do danas nije potvrđeno. Ministar financija, Phillip Mpango kašljao je i teško disao na konferenciji za novinare koju je sazvao kako bi odbacio glasine da je Magufuli umro od posljedica covida-19.

Predsjednik je bio gorljivi katolik, pa je bilo neobično što je propustio tri nedjeljne mise s kojih se često obraćao javnosti. Njeogva odsutnost podudarala se s nizom zabilježenih slučajeva “respiratornih problema” ili “upala pluća”, pa čak i smrti. Magufuli je mjesecima ustrajao na tome da virusa više nema jer je “odagnan molitvom”. Odbijao je nositi zaštitnu masku ili uvesti lockdown, a Tanzanija još od travnja prošle godine nije objavljivala podatke o zaraženima, piše BBC.

Zdravstveni podaci obavještajnih izvora

Vođa tanzanijske oporbe u egzilu, Tundu Lissu na Twitteru je u ponedjeljak napisao da njegovi obavještajni izvori “kažu kako Magufuli leži na intenzivnoj njezi zbog covida i da mu je paralizirana jedna strana tijela nakon moždanog udara”. Tanzanijska vlada nije komentirala napise, ali je poručila da će oni koji šire glasine o zdravlju političkih dužnosnika završiti u zatvoru. Od prošlog tjedna uhićeno je četvero ljudi.

