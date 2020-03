UMRO MLADI LIJEČNIK KOJI JE UPOZORAVAO SVIJET NA KORONAVIRUS: Prijetili su mu da ne širi glasine o zarazi, sad je isplivao njegov posljednji video

Doktor Li Wenliang je bio jedna od osam osoba koje su kineske vlasti nadzirale zbog ‘širenja nevjerodostojnih glasina’ o oronavirusu, a kada se potvrdilo da to nisu bile glasine, a zaraza uzela maha, vlasti su mu se ispričale

Tridesetjednogodišnji oftalmolog iz bolnice u Wuhanu, Li Wenliang, koji je prvi pokušao upozoriti svijet na koronavirus, preminuo je zaražen tom virusom, javlja BBC.

On je koncem prosinca prošle godine u bolici u kojoj radi uočio sedam slučajeva zaraze nepoznatim virusom, a koja je imala obilježja poput SARS-a koji je izazvao globalnu epidemiju 2003. godine. Svoje kolege upozorio je na moguću zaraznu bolest te im savjetovao da nose zaštitnu odjeću.

Zarazila ga pacijentica koju je liječio

No, ubrzo su mu na vrata došli službenici Ureda za javnu sigurnost te mu kazali kako je optužen zbog širenja glasina koje “narušavaju državni poredak” te da će biti uhićen ako nastavi s tim.

Kako piše BBC, Wenliang je bio jedna od osam osoba koje su vlasti tada nadzirale zbog “širenja nevjerodostojnih glasina”. Kada se potvrdilo da to nisu glasine i kada je zaraza uzela maha, vlasti su se ispričale dr. Wenliangu. No, on je bio među brojnim liječnicima i medicinskim osobljem u Wuhanu koji su zbg slabe zaštite bili zaraženi koronavirusom.

On je liječio jednu ženu koja je imala glaukom ne znajući da je zaražena koronavirusom. Ubrzo potom počeo je osjećati prve simptome bolesti. Razboljeli su se i njegovi roditelji te ostali kolege na bolničkom odjelu. Nekoliko dana prije smrti Wenliang se javio iz bolnice na kineskoj društvenoj mreži Weibo te javnosti ispričao svoju priču.