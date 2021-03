UMRO JEDAN OD NAJZLOGLASNIJIH UBOJICA: Pobio cijelu svoju obitelj i bio inspiracija za slavni horror – zvali su ga ‘Mesar’

Glasnogovornik Državnog zatvora davezne države New York objavio je da je 12. ožujka u dobi od 69. godina umro Ronald DeFeo Jr., poznat i kao Mesar, jedna od najzloglasnijih ubojica u američkoj povijesti.

DeFeo je umro u zatvorskoj bolnici u Albanyju. Uzrok njegove smrti zasad nije objavljen, javlja CNN.

Osuđen je 1974. godine nakon što je pobio svoju obitelj – oca, majku, dvije sestre i dvojicu braće. Njegov slučaj bio je predložak za slavni horror roman, a zatim i filmski serijal “The Amityville Horror”, nazvan prema mjestu u kojem je ubojičina obitelj živjela.

Nakon što je bio osuđen, DeFeo je zatražio ponovno suđenje tvrdeći da je pokolj počinila njegova 18-godišnja sestra te da je on na koncu ubio nju.

“Volio sam svoju obitelj”, izjavio je tada ubojica, koji se u međuvremenu uspio i oženiti u zatvoru.

Ronald DeFeo Jr., the convicted killer whose 1974 murders spawned the “Amityville Horror” franchise, died last week while serving a 25 to life prison term, officials say. https://t.co/KdMCQtOxkC

— NBC News (@NBCNews) March 15, 2021